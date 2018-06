Mor Francesc Vicens, diputat històric d'ERC i antic regidor de Barcelona

Francesc Vicens, polític i antic diputat del Parlament, ha mort aquest dilluns als 90 anys. Va ser el primer director de la Fundació Joan Miró i es va incorporar a la política l'any 1980, amb Esquerra Republicana de Catalunya.Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Vicens va ser Diputat tant al Parlament de Catalunya (entre 1980 i 1982, durant la II Legislatura democràtica) com al Congrés dels Diputats (també a la II Legislatura, entre 1982 i 1986). L'any 1991 fa el salt cap a Iniciativa per Catalunya, on esdevindrà regidor de l'Ajuntament de Barcelona en l'àrea de Cultura.Dominava els terrenys de les arts, essent crític i autor de diferents obres literàries sobre art universal. Durant els seus anys universitaris va formar part del PSUC amb històrics com Luis Goytisolo o Jordi Solé Tura.

