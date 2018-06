Agents de la Guàrdia Civil confessen que l'1-O van actuar sense «pautes clares»

Tres agents de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O a Fonollosa, al Bages, han declarat davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa que investiga les càrregues policials que no se'ls va donar "pautes clares" de com actuar durant el dispositiu. Els membres del cos policial haurien assegurat, tal com destaca l'ACN citant fonts properes a la investigació, que en les reunions prèvies al referèndum es van tractar qüestions logístiques però no sobre els límits de l'ús de la força.Els agents, a més, han declarat davant la jutge que a Fonollosa hi havia "violència generalitzada" i ho han exemplificat amb el fet que la gent aplegada al col·legi electoral "anava molt beguda" i haurien llançat ampolles de vidre als guàrdies civils. Per contra, el Col·legi d'Advocats de Manresa assegura que aquest aspecte "no s'inclou als atestats" i deixa clar que "tampoc es veu als vídeos".En els dies previs a l'1-O, quan el dispositiu d'agents espanyols preparava l'operació, tampoc es va tractar com calia "protegir" a la policia judicial durant la celebració del referèndum.

