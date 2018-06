Torrent vol blindar la presència de llaços grocs als escons buits del Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat aquest dilluns als portaveus dels grups que es permeti situar "símbols als escons de l'hemicicle que els pertanyen", però "sempre i quan siguin respectuosos amb els principis democràtics". Aspira així a normalitzar i normativitzar la situació de llaços grocs a la cambra, en aquells seients dels presos i exiliats, mentre retinguin l'acta i no puguin accedir als plens, i evitar noves polèmiques.Aquesta mesura, que previsiblement comptarà amb el suport de l'independentisme, els comuns i el PSC, s'aprovarà definitivament en la junta de portaveus d'aquest dimarts. Per això, Torrent traslladarà per escrit la proposta, malgrat que ja la ha comunicada en la reunió d'aquest dilluns als representants dels partits, en una reunió celebrada amb l'objectiu d'abordar aquesta qüestió El president del Parlament va decidir fer aquesta reunió després del xoc amb Cs que va obligar a suspendre un ple el 25 de maig . Llavors, el portaveu dels liberals, Carlos Carrizosa, es va queixar que hi havia un llaç groc en un dels seients reservats al Govern, al davant del seu seient, el qual va acabar col·locant-se al costat de Quim Torra, en reprendre's la sessió. En tot cas, aquest problema no es repetirà, ja que, en els propers plens, ja hi haurà els consellers asseguts en aquests seients i tan sols quedaran lliures els llocs reservats a diputats presos i exiliats.JxCat, ERC i PSC han valorat positivament la proposta mentre que Cs, d'entrada, ha mostrat certa reticència. La diputada de JxCat, Gemma Geis, ha explicat que s'ha acordat que els grups puguin "continuar exercint la seva llibertat d'expressió" i que es puguin utilitzar llaços als escons. "Ens hem de mantenir ferms en la llibertat d'expressió. El llaç groc representa solidaritat amb els presos i els exiliats", ha afirmat Geis.La diputada, que ha evitat parlar de qualsevol assumpte relacionat amb la bancada del Govern, ha fet una crida a al concòrdia i ha dit que, "quan ets demòcrata, respectes els símbols i les opinions de qualsevol que pensi diferent". Geis s'ha mostrat optimista i ha esperat que aquest dimarts l'acord sigui unànime.

