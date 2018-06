La BBC relata el procés català i la violència policial de l'1-O en un profund reportatge

El procés català torna a ser protagonista més enllà de les fronteres catalanes. Ho és, concretament, al Regne Unit. La BBC va emetre aquest diumenge un profund reportatge sobre l'1-O i l'escenari actual del procés independentista. La peça, dirigida pel corresponsal de la prestigiosa cadena britànica Niall O'Gallagher, qui va cobrir el referèndum, s'ha publicat en el marc del programa Our World i no es pot visualitzar des de Catalunya.El reportatge, titulat Crisis in Catalonia, destaca que les autoritats espanyoles, a través dels milers d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplegats a Catalunya, van utilitzar "la força" per intentar aturar la jornada de votació. "Més de dos milions de persones, però, van reptar la policia per donar suport a una República independent", destaca.Crisis in Catalonia posa sobre la taula que diversos líders independentistes estan a la presó o s'han hagut d'exiliar i analitza quina és la situació actual del procés català, tot assenyalant que la ciutadania catalana està "profundament dividida" sobre el futur del país.

