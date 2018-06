VÍDEO Els atacs contra l'independentisme i TV3 del nou ministre d'Exteriors

El vídeo de la vergonya. Josep Borrell dient entre somriures i rialles que 'al Franquisme les coses serien molt pitjors per l'independentisme'. És vomitiu.



Qui us ha vist i qui us veu, PSC, seguint-li el joc a l'extrema dreta. pic.twitter.com/q8DsZNps5o — Andrés da Silva (@asj_dasilva) 1 de gener de 2018

L'exministre i expresident del Parlament Europeu Josep Borrell serà el ministre d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez,segons ha pogut confirmar NacióDigital . Qui va ser ministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en el darrer govern de Felipe González ha estat especialment mediàtic en els darrers mesos per la seva implicació a la massiva manifestació unionista convocada per Societat Civil el passat 8 d'octubre. També per la publicació del seu llibre Los cuentos y las cuentas de la independencia, en el qual combat els arguments de l'independentisme.També se'l recorda per la bel·ligerància amb què l'expresident del Parlament Europey s'ha posicionat contra l'independentisme i TV3. "Al franquisme les coses serien molt pitjors per a l'independentisme", va dir en una entrevista al canal de televisió Arte HD.Durant un dels mítings amb el PSC a la campanya del 21-D, Borrell també va dir que era l'hora de passar "el desinfectant" per deixar enrere el procés independentista, i després ja arribarà el moment de recosir ferides. Li va demanar a Iceta que havia de "desprocessar Catalunya", i que una part d'aquesta feina havia de recaure sobre TV3."Sé que tu ets molt bona persona i els voldries perdonar de seguida, però l'han fotut molt grossa", va remarcar sobre el presos polítics, mentre apuntava que "les coses sense desinfectar-les es podreixen". Per últim, va donar la fórmula: "S'ha de passar bé el desinfectant i després naturalment s'haurà de cosir".

