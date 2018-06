FOTOS «No callarem»: Manifestació a Razzmatazz per la violació múltiple a una menor

La manifestació, convocada per l'Afiladora del Poblenou, a les portes de la discoteca Foto: Albert Alcaide

Sequim aquí, amb @lafiladoraP9 , plantant cara al patriarcat i denunciant les agressions que patim dia rere dia!



Contra el patriarcat, ni un pas enrere!#PoblenouFeminista pic.twitter.com/WDWfYD02EO — La Xemeneia Poblenou (@xemeneiap9) 4 de juny de 2018

🔼ALERTA FEMINISTA🔼

Arran de la violació múltiple de divendres a la matinada a @RazzmatazzClubs, convoquem concentració!

Prou impunitat pels agressors!

Prou (in)justícia heteropatriarcal!

No és un cas aïllat!#NoCallem !#LaManadaÉsElSistema



⏰ Avui-19'30h

🏬 Porta Razzmatazz pic.twitter.com/OOm6nnM23F — AF La Filadora del Poblenou (@lafiladoraP9) 4 de junio de 2018

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant les portes de la discoteca Razzmatazz com a acte de rebuig per la violació múltiple denunciada per una menor de 17 anys. Un gran conjunt d'associacions feministes, veïnals i diversos grups de Comitès de Defensa de la República (CDR) han acudit a la cita, convocats per La Filadora del Poblenou, agrupació feminista del barri.Al llarg de la tarda, la manifestació ha arreplegat més i més gent, amb consignes, protestes i càntics contra l'agressió sexual.A la concentració també hi ha participat la regidora de la CUP Capgirem Barcelona, Maria Rovira.Mitja hora després s'ha desconvocat la manifestació, amb el centenar de persones congregades, després de demostrar el seu enuig per l'agressió amb una pintada i diverses pancartes.Segons la denúncia de la jove agredida, els fets s'haurien produït a la zona del darrere de la discoteca, reservada per artistes i convidats, encara que no s'ha practicat cap detenció. Els responsables de la sala asseguren que estan col·laborant amb la policia des que han tingut coneixement de la denúncia.La pròpia discoteca s'ha disposat a donar totes les eines necessàries per aclarir els fets que van passar als voltants del seu local.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)