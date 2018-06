Els 20 festivals imprescindibles de l'estiu

Sónar

Barcelona (del 15 al 17 de juny)

Festival Jardins de Pedralbes

Barcelona (fins al 13 de juliol)

Festival Grec

Barcelona (fins al 31 de juliol)

Clòwnia

Sant Joan de les Abadesses (del 28 de juny a l'1 de juliol)

Ítaca Cultura i Acció

Empordà (fins al 8 de juliol)

Sons del Món

Empordà (del 6 al 21 de juliol)

Vida Festival

Vilanova i la Geltrú (del 28 de juny a l'1 de juliol)

(a)phònica

Banyoles (del 13 al 17 de juny)

Rock Fest BCN

Santa Coloma de Gramanet (del 5 al 7 de juny)

Canet Rock

Canet de Mar (7 de juliol)

Festival Castell Peralada

Peralada (del 5 de juliol al 17 d'agost)

Cruïlla

Barcelona (del 12 al 14 de juliol)

Festival Internacional de Música de Cambrils

Cambrils (del 26 de juliol al 12 d'agost)

Festival de Cap Roig

Calella de Palafrugell (del 13 de juliol al 22 d'agost)

Anòlia

Igualada (del 14 al 21 de juliol)

Acampada Jove

Montblanc (del 18 al 21 de juliol)

Festival de Música Antiga dels Pirineus

Diverses localitats del Pirineu (del 29 de juny al 26 d'agost)

Son Solers

Sant Pere de Ribes (13 de juliol)

Festival de la Porta Ferrada

Sant Feliu de Guíxols (del 5 de juliol al 20 d'agost)

Aquelarre de Cervera

Cervera (del 24 al 26 d’agost)

L'estiu ja és a tocar i, un any més, el calendari "festivaler" de Catalunya torna a florir amb reclams, noms, il·lusions, artistes i la promesa del millor ambient possible en cada esdeveniment programat. Aquest 2018 podrem gaudir d'una oferta de festivals d'estiu que no té escapatòria, per a tots els gustos. La nostra proposta passa per aquests vint.Entre Sónar Dia i Sónar Nit, un total de més de 150 concerts i prop de 250 activitats per celebrar el 25è aniversari del festival: innovació, avantguardisme, tecnologia, àrees de descoberta, i les traces dels camins musicals que podrien ser majoritaris d'aquí a uns anys. Amb caps de cartell de luxe com Gorillaz, Thom Yorke o LCD Soundsystem.Ubicat en un recinte impressionant, els Jardins del Palau Reial de Pedralbes, aquest festival ofereix un recés de la vida urbana de la capital catalana a través d'una bombolla de bona música, aire pur, llibertat, elegància i romanticisme. Pel seu programa passen grans noms de l’escena internacional (Simple Minds, Elvis Costello, Tom Jones, Salvador Sobral) i d'altres d'aquí (Miguel Poveda). Un gran festival d'estiu a l'aire lliure.Música i teatre en el gran festival d'arts escèniques que omple d'activitat la ciutat durant l'estiu. Albert Pla, Pat Metheny, Lídia Pujol, Enric Montefusco, Coque Malla, Cory Henry i Dani Nel·lo, en l'apartat musical. El poema de Gilgamesh, Ombra (Parla Eurídice), Filoctetes, o La Resposta, pel que fa a escena.Circ, música i consciència, per a totes les edats. Aquesta és la màxima del festival creat i organitzat per Txarango i que confia en la cultura com a gran eina de transformació social. Enguany amb Amparanoia, The Cat Empire, Els Catarres, Xavi Sarrià, Doctor Prats o Roba Estesa, entre d'altres.El festival empordanès de Cultura i Acció arriba a la sisena edició i inaugura noves seus: la ciutat ibèrica d'Ullastret i la plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà, espais que se sumen a les onze localitzacions habituals. Enguany, amb la participació, entre d'altres, de Maria Arnal i Marcel Bagés, Blaumut, Albert Pla o Roger Mas.Amb una proposta diferenciada i singular, que barreja gastronomia, tast de vins i bona música, Sons del Món proposa enguany una programació amb 9 concerts en gran format protagonitzats per Michael Nyman, Joan Dausà, Sau30, Macaco, Antonio Orozco o Sergio Dalma, entre Castelló d'Empúries i Roses. També s'han programat 4 concerts íntims a cinc cellers de l'Empordà amb Manu Guix, Judit Neddermann, Paula Valls i Maria del Mar Bonet.Un els festivals més especials del calendari, en un lloc privilegiat, entre arbres, efectes de llum integrats al paisatge, bosc i sotabosc, escenaris grans i menuts i una excel·lent proposta musical, encapçalada aquest 2018 per los Planetas, Franz Ferdinand, The Wheels, Núria Graham, El Petit de Cal Eril, Iron & Wine, entre d'altres.La singularitat d'aquest festival és que totes les activitats giren al voltant de la veu. La catorzena edició així ho seguirà corroborant, amb actuacions i actes per a públics de tota mena, edat i condició. Roger Mas, Santi Balmes, Judit Neddermann, Xarim Aresté o Ariel Rot, entre d'altres.El rock torna al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet amb uns històrics com Kiss, els imbatibles Scorpions, el "madman" Ozzy Osbourne, el retorn de Judas Priest i la reunió de Helloween. Un total de 51 bandes i alguns dels artistes més grans de la història del rock dur en cartell.El Canet Rock arriba a la cinquena edició, amb les actuacions de Macaco, Els Catarres, La Raíz, Els Amics de les Arts, Zoo, etc. Una nit de festa assegurada amb els grups catalans del moment, tot esperant que Txarango faci sortir el sol.Serrat, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & the Gang, òpera i la millor dansa són els ingredients d'aquest altre gran clàssic de l'elegància sonora amb vestit de nit d'estiu. Història i prestigi, conjugats al conjunt medieval del Castell de Peralada i els seus jardins, durant els mesos de juliol i agost, amb L’Auditori convertit en l’espai idoni per la degustació d'uns concerts únics.Un altre clàssic del juliol barceloní amb un 2018 que comptarà amb la música de Jack White, Bunbury, Justic o David Byrne. Noms que combinen propostes singulars, amb els desigs dansaires del públic més bellugadís.El FIMC 2018 compta amb noms com David Bisbal, Juanes, Jorge Drexler, Pastora Soler, Bunbury, La Pegatina o Miguel Poveda. Emocions fortes i figures d'alt nivell per a tota mena de públic melòman.Clàssic entre els clàssics d'estiu, el Festival de Cap Roig conjuga un entorn de bellesa privilegiada amb les millors i més diverses propostes musicals. Enguany, inaugura el festival Luis Miguel. I després, per triar i remenar: Bryan Ferry, Manolo García, Texas, Sting, Luz Casal, Estopa, Damien Rice, Joan Dausà, Loquillo o Hombres G, entre molts d'altres.El festival de música estival Anòlia celebrarà la seva 30a edició aquest estiu, novament combinant els actes de pagaments amb els gratuïts. Sau30, Buhos, Joan Dausà, Judit Neddermann, Xavi Sarrià i Els Catarres donaran llustre a un festival que, des de l’any 2012, compta amb el patrocini d’Estrella Damm i la direcció artística d’Enderrock.L’Acampada Jove és el festival político-musical de referència dels Països Catalans. Aquest any arriba a la vint-i-tresena edició tornant a convertir Montblanc en la capital de la festa, la lluita i la llibertat, amb grups com La Raíz, Els Catarres, Roba Estesa, Gemma Humet, Ebri Knight, Buhos, Smoking Souls.Des del 29 de juny i durant els mesos de juliol i agost, alguns dels solistes i els grups més prestigiosos del moment en l’àmbit de la música antiga acostaran i descobriran la passió per aquesta modalitat arreu dels Pirineus, combinant música, patrimoni i paisatge.La Finca Mas Solers és el centre neuràlgic d'un festival singular que s'allarga en la intensitat d'una sola nit. Llum, color, espectacle, diversió, música, natura i un marc d'elegància per escoltar les propostes de Mishima, Ramon Mirabet o Animal.Jack Johnson, Roger Mas, Estopa, Txarango, Serrat, Pablo Alborán, Diego el Cigala, James Rhodes, Ismael Serrano o Ricky Martin. Talent local i també reclams de renom internacional en un dels festivals clàssics de la temporada.Un dels clàssics de la festa popular del país, i també de la música en viu, que enguany arriba a la 41a edició amb les actuacions de Roba Estesa, Ebri Knight, Companyia Elèctrica Dharma, Itaca Band o Doctor Prats, entre molts d'altres.

