Josep Borrell serà el ministre d'Exteriors del govern de Sánchez

L'exministre i expresident del Parlament Europeu Josep Borrell (La Pobla de Segur, 1947) serà el ministre d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez , segons ha pogut confirmar. Fonts socialistes asseguren que el president ha pensat en ell perquè vol algú que porti "amb mà de ferro" les relacions institucionals en un moment altament complex, cosa que dona per fet que estarà garantit amb Borrell al capdavant d'aquesta cartera. "Té agenda, els líders europeus li aixequen el telèfon", expliquen.Qui va ser ministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en el darrer govern de Felipe González, entre 1991 i 1993, ha estat especialment mediàtic en els darrers mesos per la seva implicació a la massiva manifestació unionista convocada per Societat Civil el passat 8 d'octubre, on va carregar contra el "totalitarisme" d'Oriol Junqueras i l'"ambigüitat" d'Ada Colau . També per la publicació del seu llibre Los cuentos y las cuentas de la independencia, en el qual combat els arguments de l'independentisme. És per això que la seva tria serà llegida amb hostilitat pel sobiranisme.Però fonts coneixedores de la situació argumenten que no és precisament aquesta vessant la que ha pesat en Sánchez a l'hora d'escollir-lo, sinó la del fet que sigui "un dels dirigents socialistes espanyols més rellevants a escala europea" juntament amb Javier Solana i Joaquín Almunia". S'hi suma el fet que Sánchez ja tindrà una situació prou complexa per gestionar a nivell intern, amb la qual cosa busca "un sénior de primera fila" que li cobreixo el franc exterior amb solvència en un moment d'agitació econòmica en què puja el preu del petroli i els tipus d'interès. En la seva acció Exterior, Borrell coincidirà amb amb el conseller Ernest Maragall, exdirigent socialista.Borrell va rebutjar anar de número tres a les eleccions del 21-D perquè donava per tancada la seva etapa política. Ara, però, ha decidit tornar a la primera línia davant la situació excepcional de l'arribada a la Moncloa de Sánchez i en un govern que es preveu que convoqui eleccions abans del 2020.Més enllà de la trajectòria i experiència, Borrell va ser un dels dirigents que va donar suport incondicional a Pedro Sánchez durant les primàries en què va aconseguir recuperar el càrrec de secretari general del PSOE tenint tot l'aparell en contra. Hi ha un component vital clau en aquest suport: Borrell va ser el primer l'any1998 en guanyar unes primàries contra l'aparell del partit confeccionat per Alfonso Guerra. I també va ser el primer gran damnificat de l'estructura de poder dels barons perquè, tot i haver obtingut més suports de la militància que Joaquín Almunia, aleshores secretari general, el propi PSOE li va acabar barrant el pas per ser candidat. El PSOE ja no va tornar a convocar unes primàries fins l'any 2014, les primeres que va guanyar Pedro Sánchez després de ser defenestrat també per l'aparell del partit.Fonts coneixedores de la tria de Sánchez asseguren que Borrell no és considerat "quota PSC", malgrat que insisteixen que els socialistes catalans donaran suport al govern triat pel president sense fer cap exigència. Amb tot, la portaveu dels socialistes catalans al Congrés, Meritxell Batet, es perfila com a membre de l'executiu.

