​L'Àrea Metropolitana promou la recollida de residus porta a porta i contenidors intel·ligents

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a nous sistemes de recollida de residus, que ja apliquen diversos municipis metropolitans, ha informat aquest dilluns en un comunicat El vicepresident de Medi ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha presentat els canvis del model de la recollida de residus en municipis de l'AMB, que ha efectuat ajudes als ajuntaments per un total de quatre milions d'euros, per facilitar el disseny de projectes per modificar el sistema.Badia ha sostingut que el format de quatre o cinc contenidors té un "sostre de vidre", per la qual cosa s'ha de canviar de model, no només a nivell domèstic, sinó també comercial, per ampliar el reciclatge, també de la fracció orgànica.Ja existeixen sis municipis que compleixen l'objectiu europeu per 2020 d'aconseguir el 50% de residus reciclats, i l'AMB estudia les estratègies d'altres ciutats i metròpolis que han aplicat models amb què han arribat a aconseguir fins al 90% de recollida selectiva.L'AMB ha posat a la disposició dels ajuntaments aquesta línia de subvencions de quatre milions d'euros, que ha resultat en una vintena de projectes de millora de la recollida selectiva, com sistemes smart (intel·ligents) per a la recollida domèstica i el porta a porta.Sant Just Desvern i el Papiol faran servir contenidors intel·ligents amb sistemes d'obertura prèvia identificació amb una targeta o el mòbil, sistema que Esplugues de Llobregat implantarà per a la recollida comercial.La recollida selectiva porta a porta es duu a terme a Torrelles de Llobregat i Tiana, que superen el 60% de recollida selectiva però tenen encara marge de millora, i Barcelona, Gavà, Sant Cugat del Vallès i Sant Boi de Llobregat han fet o faran proves en zones dels municipis, mentre que uns altres ho estan estudiant.A més, quatre municipis faran amb les subvencions noves implantacions de la recollida comercial, i altres set ampliaran els seus actuals sistemes, entre ells Castelldefels –amb recollida porta a porta- i Sant Boi de Llobregat, amb borses amb codis identificatius de cada comerç.

