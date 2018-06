Les Sampler Sèries de L’Auditori i el Sónar tornen a col·laborar amb un dels principals actes que se sumen a la celebració del 25è aniversari del festival. Serà aquest dijous 14 de juny, quan l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpreti a L’Auditori l'obra In C, del compositor nord-americà Terry Riley , tot un esclat creatiu amb improvisacions experimentals emmirallades en artistes com Pauline Oliveros o Morton Subotnick, així com també en el jazz de John Coltrane o Miles Davis, per qui Riley professa admiració.Considerada una de les obres clau del minimalisme musical, la peça va suposar una renovació estètica contra l'academicisme serialista dels anys 60 als Estats Units. A banda de les improvisacions, In C Una també es val de les estructures repetitives pròpies de la música africana i d'una gran simplicitat conceptual. De fet, això contrasta amb la diversitat de resultats que genera cada nova execució de l’obra, que acaba sent una experiència única que sorgeix de les decisions dels músics que la interpreten. En aquest sentit, el director Brad Lubman ja ha anunciat que ha deixat un gran marge d'improvisació als intèrprets.L'obra ho permet: In C és una partitura oberta formada per 53 petits fragments musicals numerats que va ser originalment escrita per a un número indeterminat d’intèrprets. Cada músic executa, en ordre, els 53 fragments escrits amb cert grau de llibertat, interaccionant aleatòriament entre ells i seguint un recorregut pautat de tonalitats. El resultat és una impactant massa sonora d'esdeveniments que evoluciona sobre la pulsió constant de la nota Do.La col·laboració entre el Sónar i L’Auditori ja va permetre el 2016 gaudir d’una de les obres simfòniques més premiades dels últims anys: Become Ocean, de John Luther Adams, premi Pulitzer de Música l’any 2014 i premi Grammy l’any 2015 a la millor composició contemporània. L’any 2017 les Sampler Sèries de L’Auditori van posar el punt i final al Sónar amb l’estrena de Death Speaks, obra del prestigiós compositor americà David Lang, figura cabdal del postminimalisme, interpretada a L’Auditori per l’excel·lent pianista Nico Muhly i el col·lectiu de músics de Berlín Stargaze.

