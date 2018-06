VÍDEO Monzó, sobre Pedro Sánchez: «Ens humiliarà tant com ho va fer Rajoy»

Allà, a banda de comentar un incident que ha patit amb el taxista que l'havia de passar a recollir, també ha valorat la situació política després que Pedro Sánchez guanyés la moció de censura davant de Mariano Rajoy. I no s'ha mostrat gens esperança: "Ens humiliarà tant com ho va fer Rajoy". El contista, narrador, novel·lista, traductor, articulista o cronista Quim Monzó rebrà aquest vespre en un acte al Palau de la Música Catalana el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que arriba a la cinquantena edició, en una situació excepcional. És un dels escriptors més populars, singulars i excepcionals de la literatura catalana contemporània i aquest matí ha visitat Els matins de TV3, on ha estat entrevistat per Lídia Heredia.Allà, a banda de comentar un incident que ha patit amb el taxista que l'havia de passar a recollir, també ha valorat la situació política després que Pedro Sánchez guanyés la moció de censura davant de Mariano Rajoy. I no s'ha mostrat gens esperança: "Ens humiliarà tant com ho va fer Rajoy".

.@QuimMonzo. "El català està molt malament, hi ha llengües que evolucionen, però la nostra ho fa d'una manera que si no saps castellà no saps que t'estan dient". #ElsMatinsTV3



👉▶ https://t.co/VaZXzBcAKe pic.twitter.com/VoNC6lsLcB — elsmatins (@elsmatins) 4 de juny de 2018

Més enllà, també ha alertat de la situació en la qual es troba la llengua catalana. "Crec que està molt malament", ha dit, tot afegint que “així com altres llengües evolucionen de manera suau i natural, el català evoluciona d’una manera que en certes situacions, o saps castellà o no entens què et diuen”.

