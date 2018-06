Aficionats del Sant Andreu denuncien agressions de la policia espanyola per mostrar estelades

La policia espanyola va identificar i expulsar una desena d'aficionats del Sant Andreu per mostrar estelades a Castelló. Els fets han tingut lloc aquest diumenge a la tarda, durant l'anada de les semifinals d'ascens a Segona B. Tal com relata un dels presents a la graderia, 10 agents van accedir a la zona dels aficionats quadribarrats, que van posar-se pel mig per "protegir" la bandera.