La Guàrdia Urbana de Barcelona renova la flota amb cent cotxes híbrids

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) renova la seva flota de vehicles patrulla amb cent cotxes híbrids equipats amb última tecnologia i, a finals d'any, n'incorporarà 45 més. Tots aquests vehicles estan equipats amb desfibril·ladors i prop de la meitat, 45, amb mampares amb sistema de gravació per al trasllat de detinguts. Això significa que des del primer moment que entri una persona detinguda dins el vehicle una càmera gravarà el que passi dins aquest habitacle, amb un sistema restringit i que no es podrà manipular per donar les màximes garanties tant a l'arrestat com als agents.Una altra de les principals novetats és que dotze cotxes portaran dues càmeres que detecten les plaques de matrícula dels vehicles i que avisaran en cas que algun hagi estat robat o tingui una ordre d'embargament o precinte. "Pràcticament és com una comissaria mòbil", somriu el sotsinspector Xavier García.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat els nous cotxes de la Guàrdia Urbana de Barcelona aquest dilluns, que introdueixen millores en diferents àmbits. D'entrada, aquests turismes patrulla introdueixen una sèrie de prestacions tecnològiques que "ajudaran a la tasca policial", destaca el sotsinspector García, com les càmeres detectores de matrícules, que portaran dotze vehicles.Aquestes càmeres poden llegir unes 80 plaques per minut amb un sistema connectat a la base de dades policial i que alertarà de forma automàtica quan un vehicle hagi estat robat o tingui una ordre de precinte o embargament. Aquests avisos donaran una informació molt valuosa als agents, que, per exemple, podran demanar reforços si es tracta d'un vehicle amb una denúncia per robatori. "Ara hem d'aturar el vehicle sospitós i consultar les bases de dades amb els ordinadors que ja tenim", contraposa García.Tots els vehicles estan equipats amb un desfibril·lador i això significa que Barcelona guanya cent aparells que estaran en moviment pels carrers de la ciutat. També tenen un kit sanitari per tractar les hemorràgies. A més, la meitat dels nous cotxes, 45, porten una càmera a la mampara per al trasllat dels detinguts, que s'activarà des del primer moment que una persona arrestada pugi al cotxe. "Les prestacions dels nous vehicles afavoreixen la proximitat amb el ciutadà, donen més informació a les patrulles i permetran atendre millor les víctimes en cas d'accident", resumeix el sotsinspector del Gabinet Tècnic de la Prefectura.Els nous turismes patrulla també incorporen al sostre uns panells de missatgeria variable que serviran per muntar els dispositius en cas d'accident o dels controls d'alcoholèmia i de drogues, entre altres situacions. Els vehicles híbrids també reforcen la pròpia seguretat amb miralls que eliminen els punts morts i amb un sistema de detecció de vehicles en el frontal que frenaria el cotxe en cas de col·lisió imminent. La renovació de la flota amb cotxes híbrids també vol contribuir al respecte pel medi ambient i a un estalvi en la despesa de combustible.

