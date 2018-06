El PSC registra els seus vots per a la moció de censura a Badalona

Publicitat electoral a Barcelona. Foto: Adrià Costa

El tres regidors del grup municipal del PSC a Badalona han presentat davant notari les signatures per presentar la moció de censura contra l'actual alcaldessa, Dolors Sabater. Aquest, expliquen els socialistes en un breu comunicat, és el pas previ a l'entrada al registre de l'ajuntament de la pròpia moció de censura. El candidat a l'alcaldia i líder dels socialistes badalonins, Àlex Pastor, ha comunicat al PP i a Cs que quan ells facin també aquest procés la moció de censura es presentarà "immediatament".El termini màxim per presentar la moció dins el marc de la qüestió de confiança i que permetria al govern entrant prorrogar els pressupostos acaba dijous 7 de juny. Si la moció es presenta després, el nou govern hauria de gestionar l'últim any de mandat amb els pressupostos de Sabater aprovats. El PP ja ha anunciat que dimarts lliurarà les seves signatures al PSC.Davant aquesta moció, l'alcaldessa, Dolors Sabater, assegura que l'acord del PSC per comptar amb els vots favorables del PP és "surrealista i estrany". Sabater no s'acaba de creure que els socialistes "s'aliïn amb el PP més neoliberal, corrupte i xenòfob" per canviar el rumb del projecte "progressista" de l'actual govern de Badalona. "Em preocupa quin pla de xoc poden pactar, tenint en compte que els programes polítics haurien de ser molt divergents i que el PSC es va comprometre el 2015 a fer fora el PP de l'ajuntament".En aquest sentit, l'alcaldessa fa una última crida al PSC perquè no faci el que considera que és un "pas en fals" que anirà en detriment de la ciutat que, a les portes de l'estiu i a falta d'un any de les eleccions, diu, es podria veure's "paralitzada". "És molt estrany que s'acabin posant d'acord i costa d'entendre que el PSC faci aquest gest", ha insistit ha dir l'alcaldessa, preocupada pel canvi de polítiques que, segons ella, hi hauria a la ciutat amb un govern de només tres regidors del PSC "condicionats" pel PP de Garcia Albiol, partit majoritari al consistori.Tot i que els populars han assegurat que donaran suport a Àlex Pastor (PSC) com a pròxim alcalde, Sabater es mostra incrèdula i ha recordat que tots dos partits s'han compromès a idear un pla de xoc per a l'últim any de mandat. En aquest sentit, l'alcaldessa recorda que la darrera proposta del PP a la ciutat era la d'intentar "prohibir el dret a culte" –en relació a la campanya contra el centre de culte del barri d'Artigues-. És, diu Sabater, un acord "contranatura i incompressible". L'alcadessa ha dit que a partir d'ara només li queda "seguir l'agenda" i continuar treballant per a la ciutat i afirma que, si la moció de censura es confirma, seguirà "defensant des de l'oposició que s'executi la feina que està a mig fer i que no hi hagi paràlisi a la ciutat".Malgrat l'acord, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha deixat clar que el seu partit obre la porta a governar amb el PP i altres partits a la ciutat però que vetarà l'entrada del líder dels populars, Xavier García Albiol, a l'executiu municipal. "No governarem amb Albiol", ha dit ras i curt. La paradoxa és, però, que va ser precisament Albiol l'artífex de la moció de censura i que és ell qui comanda els populars badalonins. El veto del PSC podria fer embarrancar la moció de censura.Iceta ha confirmat que, després de l'ampli suport que va rebre la moció de censura en la consulta a la militància celebrada el passat dissabte, el socialista Àlex Pastor presentarà la seva candidatura a l'alcaldia. Ha argumentat que, si s'ha arribat a aquest punt, és perquè en el seu dia els socialistes van acordar fer Dolors Sabater alcaldessa en base a un acord "que des del primer dia es va incomplir", que és que l'Ajuntament es mantingués neutral davant del procés sobiranista català. Ha recordat, a més, que l'alcaldessa va perdre la qüestió de confiança que va presentar."Ara correspon als companys de Badalona parlar amb la resta de partits i, si tira endavant, convidar la resta de partits a ser-hi", ha dit. Això implica parlar també amb els populars i predisposició a governar amb ells. Però sense Albiol, un escenari molt difícil perquè ell governa amb mà de ferro el partit a Badalona. "No formarà part del govern de Badalona. El PP sí, però Albiol no", ha sentenciat Iceta. De fet, ha precisat que ja al 2015 van impedir que ell fos l'alcalde i que ara estan disposats a barrar-li el pas a l'executiu municipal.Caldrà veure ara quina és la resposta del PP de Badalona, ja que per entrar a governar amb els socialistes haurien de renunciar al seu propi líder. També quina és la resposta del PSC de Badalona, ja que després d'un resultat tan contundent a la consulta a favor de la moció, l'objectiu de barrar el pas a Albiol podria deixar Pastor sense l'alcaldia.

