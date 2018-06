Scoot instal·la a Barcelona la primera seu fora d'Estats Units i crea 60 llocs de treball

L'empresa de mobilitat elèctrica Scoot, amb seu a San Francisco, ha anunciat que s'instal·la a Barcelona, des d'on vol expandir-se arreu d'Europa. Serà la primera seu fora dels Estats Units i suposarà la creació de 30 llocs de treball amb la previsió d'assolir els 60 al llarg d'aquest any. Scoot posarà en marxa a la capital catalana una flota de 500 motocicletes i centenars de bicicletes elèctriques.



El sistema de lloguer és multimodal i es gestionarà a través d'una app, on aviat també es podran llogar cotxes elèctrics "amb l’objectiu de posicionar-se com a líder al transport elèctric multimodal", segons Mar Pallas, VP Europe Market Development d’Scoot. A més, serà la primera ciutat després de San Francisco on oferirà aquest servei.





El projecte d’inversió d’Scoot a Catalunya ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de Catalonia Trade & Investment, l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres d’ACCIÓ. El director general d’Scoot a l’Estat espanyol, Enrico Sargiacomo, ha explicat que l'empresa ha escollit Barcelona "pel seu alt interès en l'ecologia i la sostenibilitat del model de modalitat urbana". "Scoot no només permet moure’s per la ciutat d’una manera àgil i còmode, sinó que a més l’impacte en el medi ambient és un 25% menor que els vehicles de combustió", ha afegit.El projecte d’inversió d’Scoot a Catalunya ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de Catalonia Trade & Investment, l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres d’ACCIÓ.

