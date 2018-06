El PP confirma la venjança contra el PNB: esmenarà els pressupostos al Senat

El PP modificarà els pressupostos del 2018 en el seu pas pel Senat, on els populars gaudeixen de majoria absoluta. Tota una venjança cap al PNB, que va permetre el triomf de la moció de censura de Pedro Sánchez arran de l'anunci d'aquest conforme es faria seus els comptes impulsats pel govern de Mariano Rajoy, el qual incloïa mesures pactades amb els nacionalistes bascos, entre les quals millores en les pensions o més inversions a Euskadi.Ho ha confirmat aquest dilluns el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, a Tele 5, on ha assegurat que no vol perjudicar ningú, preguntat per si eliminarien les inversions pactades amb el PNB. Ha lamentat, però, que aquest partit ha trencat l'acord de pressupostos. "Quan un trenca els acords, sap el que això implica. El que farem és millorar els pressupostos. Ho intentarem i ho estudiarem", ha reblat. Hernando ha garantit que es mantindrà la pujada de les pensions que inclouen els comptes.El dirigent del PP ha explicat que sempre, excepte l'any passat, s'han millorat els pressupostos en el seu pas pel Senat. Després que el PNB hagi trencat l'acord dels pressupostos, Hernando ha assenyalat que ara el PP té "mans lliures" per millorar els comptes. "Nosaltres evidentment prendrem les decisions que siguin oportunes per millorar els pressupostos i aplicar algunes esmenes que ens vam deixar al tinter en el seu dia i algunes intencions que teníem i que sabíem que amb el PNB no tirarien endavant", ha explicat.Aquest fet provoca que el text que finalment aprovi el Senat hagi de tornar a ser ratificat al Congrés, que podrà bloquejar l'aprovació dels comptes o tirar enrere algunes esmenes, si varien les majories que inicialment van donar-hi llum verda, sustentades per PP, Cs i PNB. Si qualsevol d'aquestes forces se'n despengés, alguna altra força hauria de facilitar els seus vots -o abstenció- perquè tiressin endavant, deixant en entredita la seva aprovació final.Per ara, el PP ha sol·licitat ampliar fins el dilluns, 11 de juny, el termini per presentar esmenes parcials al Senat, tot i que el termini acabava aquest dilluns. El portaveu popular al Senat, José Manuel Barreiro, assegura que no són canvis que "vagin contra ningú" sinó que es vol aprofitar el canvi de govern per "introduir millores" sense alterar, diu, els "pilars bàsics del projecte". Per fer-ho, sol·liciten a la mesa (on el PP té majoria) ampliar el termini per presentar esmenes.A més, també demana retardar al ple de la setmana vinent el debat sobre els vetos (previst per aquest dimarts). D'aquesta manera, el PP argumenta que donen temps al nou president, Pedro Sánchez, per designar un ministre d'Hisenda que pugui venir a explicar els comptes al Senat. El debat final es manté, a priori, per al 19 de juny. "No és que tinguem interès en distorsionar els pressupostos, mantindrem la coherència però amb els canvis polítics és obvi que ara els podem millorar", ha manifestat Barreiro.El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, adverteix el PP que si modifica al Senat les inversions al País Basc que inclouen els pressupostos, s'estarà allunyant de l'electorat de la societat basca. "Igual es donen un gran gust momentani, però crec que en política no té cap sentit", ha afirmat en una entrevista a Ràdio Euskadi. D'altra banda, Esteban s'ha dirigit a Pedro Sánchez per demanar-li que no torni a parlar d'adequar el delicte de rebel·lió del codi penal al fets de Catalunya. Reclama que utilitzi un to "conciliador" i que a banda de la simbologia hi hagi "coses pràctiques".La primera en anunciar possibles esmenes als pressupostos ha estat la vicepresidenta d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, en una roda de premsa a la seu del PP. "Farem la nostra feina parlamentària. Tenint majoria absoluta al Senat, el grup popular introduirà aquelles esmenes que cregui millors al text", havia afirmat, però matisant que el partit és "seriós, responsable i compromès amb el futur d'Espanya". Al mateix temps ha destacat que els responsables d'haver signat la moció de censura "també seran responsables" d'assumir les conseqüències que la política de Sànchez comporti a partir d'ara.

