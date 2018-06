Gay de Montellà busca un candidat de l'ala dura per barrar el pas a Sánchez Llibre a Foment

Josep Sánchez Llibre en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Foment del Treball, la gran patronal catalana, celebrarà eleccions a finals d'any per renovar la seva direcció. L'actual president, Joaquim Gay de Montellà, ja no pot presentar-se a la reelecció. Però segons fonts empresarials, no està disposat a anar-se'n sense més i vol deixar l'organització en mans d'alguna persona de la seva línia, la més conservadora i hostil al sobiranisme dins de la patronal. Els moviments efectuats pel president estan sent interpretats com un intent de barrar el pas a qui apareix en aquests moments com el més ben posicionat per ser elegit nou líder empresarial: el vicepresident de Conserves Dani i exdirigent d'UDC Josep Sánchez Llibre Segons ha pogut saber Nació Digital, Gay de Montellà ha mantingut contactes amb diverses figures de Foment per intentar convèncer-los que es presentin a l'elecció, prevista per a finals d'any. Una de les persones que haurien estat sondejades com a possible candidata seria l'empresària Susana Gallardo, l'hereva dels laboratoris Almirall, que fa poc va protagonitzar un vídeo embolcallada amb la bandera espanyola i votant, segons ella quatre vegades, l'1-0 Gallardo també va aparèixer recentment en les revistes del cor pel seu divorci del president de Pronovias, Alberto Palachi. No sembla, pe`ro, que les discrepàncies matrimonials tinguin re a veure amb la política. Els Palachi tenen bona sintonia amb el Partit Popular i un dels fills, Albert, va ser fitxat per Xavier García Albiol per formar part de l'executiva del PP català.En l'entorn de Sánchez Llibre es repeteix que encara no é candidat i que no prendrà una decisió definitiva fins al setembre. El que sí que reconeixen persones properes a l'empresari és que ha començat a fer una primera ronda de contactes amb els diversos sectors patronals per conèixer la seva opinió sobre la situació de Foment i el paper que ha de fer l'organització. D'aquestes trobades ha sorgit un primer full de ruta pel cas que, finalment, concretés la candidatura.L'opció de Sánchez Llibre seria ben rebuda pels qui esperen que Foment faci un canvi de llenguatge, desmarcant-se de l'estil vehement de l'actual etapa, en què l'organització ha abanderat un discurs molt radical contra el Govern català. Alguns interlocutors de Sánchez Llibre en aquests encontres li han demanat que reforci el paper de Foment com a lobby d'influència i que preservi les bones relacions tant amb la Generalitat com amb l'executiu espanyol. També defensen que la nova economia i el sector del coneixement tingui més pes a Foment.Les posicions de Gay de Montellà i el seu discurs apocalíptic contra el procés sobiranista han generat polèmica. Recentment, unes declaracions seves en què pronosticava una crisi econòmica a Catalunya que podria durar dècades va provocar un fort rebuig en molts sectors econòmics . Les paraules del president de Foment van encetar de nou les tensions amb la patronal de la petita i mitjana empresa, la Pimec, que va desmentir els auguris més pessimistes de Gay L'elecció de Sánchez Llibre també podria afavorir la resolució de la ruptura amb la Cecot . Precisament el president de la patronal vallesana -en aquests moments, expulsada de Foment-, Antoni Abad, va anunciar que es presentaria per presidir Foment del Treball.Fonts econòmiques assenyalen que el canvi de context polític, amb la sortida d'escena de Mariano Rajoy i l'elecció de Pedro Sánchez pot afavorir també la carta Sánchez Llibre. Calen persones dúctils i acostumades a negociar i obrir ponts i el perfil de l'exdiputat de CiU al Congrés és valorat en aquest sentit. També destacats membres del Cercle d'Economia veuen amb bons ulls la seva probable candidatura, que encaixa bé amb el discurs pactista de l'entitat . Un Cercle on ha causat estranyesa l'absència de Gay de Montellà en les jornades de Sitges d'aquest any.

