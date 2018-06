Núria Llorach assumeix la presidència accidental de la CCMA

El consell de govern ha escollit aquest dilluns Núria Llorach com a vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en substitució de Brauli Duart, després del seu nomenament com a secretari general d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Llorach tornarà doncs a exercir la presidència en funcions de l’ens públic i les màximes responsabilitats de l’administració de la corporació, després d’haver-ho fet entre abril del 2016 i gener del 2018, en què va assumir la vicepresidència de l’ens durant la renúncia de Brauli Duart per motius de salut. A la mateixa sessió, l'òrgan també ha nomenat Rita Marzoa com a consellera secretària.Brauli Duart s’ha acomiadat d’aquesta etapa com a màxim responsable a la CCMA amb un repàs dels eixos bàsics de la seva gestió en el que ha estat, en paraules seves, “un període difícil, convuls en ocasions, però sempre apassionant i compromès”. Ha volgut recordar que en aquesta etapa, s’ha hagut d’afrontar una reducció "dràstica" dels recursos provocada per la crisi i els diferents conflictes de l’IVA, a més de l’evolució del sector amb noves plataformes digitals de consum audiovisualLa nova vicepresidenta, Núria Llorach, assumeix el càrrec amb una "gran responsabilitat i amb l’objectiu de mantenir la situació de lideratge i referència, malgrat les dificultats que els mitjans públics encaren en aquesta època".Núria Llorach i Boladeras (Barcelona, 1962) és actualment membre del consell de govern de la CCMA i havia exercit les funcions de la presidència de l’ens públic entre abril del 2016 i gener del 2018. També ha estat membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2000-2008) i presidenta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.Llorach, que és llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i PDD per IESE, ha estat directora executiva de l’Institut Català de les Dones (1990-2000) i membre del Consell Assessor de Televisió Espanyola a Catalunya (1995-1996). Va ser també vicepresidenta de la Mesa del Consell Nacional de Dones de Catalunya, òrgan consultiu especial de Nacions Unides, des del 1989 fins al 2000.

