Facebook comparteix la llista de contactes i imatges dels usuaris amb fabricants de dispositius

Facebook ha admès haver compartit dades personals amb una seixantena de fabricants tecnològics en els últims deu anys, a través del seu sistema d’API integrades en els dispositius, que inclouen dades com la llista de contactes i les imatges.Per aquests acords, les companyies tecnològiques podrien haver accedit a dades com l’estat sentimental, la religió, les creences polítiques i l’assistència a esdeveniments dels usuaris de la xarxa social, segons ha denunciat originalment el diari The New York Times La companyia ha negat haver intercanviat les dades que recull el mitjà, però ha admès haver compartit altres altres dades com la llista de contactes i les imatges en els casos en què els seus usuaris havien donat el corresponent consentiment, mentre ha desmentit abusos de part dels fabricants.Facebook ha admès haver arribat a acord amb les companyies tecnològiques, entre els quals es troben Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft, HTC i Samsung, però ha assegurat que aquestes es van comprometre a utilitzar la informació només amb la voluntat d’integrar funcions de Facebook en aplicacions natives en els dispositius a través del sistema d’API integrades, o interfície de programació d’aplicacions.D’aquesta manera, i pels acords arribats, Facebook oferia a les companyies tecnològiques la possibilitat d’utilitzar característiques de la xarxa social com els botons de “M’agrada” o les llistes de contactes als seus dispositius, tal com han explicat en un comunicat Els acords entre Facebook i els fabricants s’ha prolongat durant els deu últims anys. Segons la companyia nord-americana, aquesta col·laboració entre desenvolupadors d’aplicacions, sistemes operatius i fabricants era típica en els primers temps dels smartphones, quan encara no hi havia botigues d’aplicacions, però s’ha tornat poc freqüent en versions posteriors d’Android i iOS.Dels 60 acords amb tercers inicials, Facebook va anunciar a l’abril que havia començat a desconnectar-se d’aquestes empreses, i ha informat que ha rescindit 22 d’ells des d’aquest mes, però ha admès que la resta d’ells segueixen vigents en l’actualitat.

