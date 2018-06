​Torra a Sánchez, des d'Estremera: «Parlar significa negociar»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dilluns amb a la presó d’Estremera amb l’exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull. És la segona visita de Torra als presos com a president de la Generalitat –la primera va tenir lloc l’endemà de la seva investidura- i es produeix un cop el nou Govern ha estat constituït. Després de conversar amb els presos polítics, Torra ha enviat un missatge al nou president espanyol, Pedro Sánchez: "Parlar significa negociar".El president de la Generalitat s'ha tornat a preguntar quin Pedro Sánchez "es trobarà" ara a la Moncloa i li ha requerit de forma "urgent" una reunió per debatre el cas català. "Volem conèixer el seu projecte per a Catalunya", ha afirmat des de fora del recinte penitenciari d'Estremera. En relació als presos, Torra ha instat l'Estat a determinar si pretén que "s'apliqui justícia" o vol "escarmentar" els dirigents sobiranistes. "El problema no el té l'independentisme català, el problema el té la justícia a Espanya", ha reblat.El Govern té previst que els nous consellers puguin visitar aquest dimarts els presos per fer el traspàs dels departaments. "Estan arribant les autoritzacions. Estem contents que això es pugui fer", ha expressat. En l'atenció als mitjans de comunicació, Torra també ha reiterat la voluntat de restituir els consellers reclosos, així com Carles Puigdemont.La visita de Torra a Estremera coincideix també amb l’aixecament de la intervenció de les competències de la Generalitat en aplicació de l’article 155 de la Constitució i es produeix després de la presa de possessió del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va aconseguir fer prosperar la seva moció de censura contra Mariano Rajoy amb els vots de les formacions independentistes.

