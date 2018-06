​La Diputació de Barcelona destina 10 milions d'euros als consells comarcals

La Diputació de Barcelona ha aprovat destinar 10 milions d’euros als consells comarcals de la demarcació, amb la voluntat d’assegurar que puguin oferir a la ciutadania una prestació adequada dels serveis i que siguin de màxima qualitat.Els crèdits tenen una durada d’un any, un tipus d’interès del 0% i una amortització de caràcter semestral. Com que les sol·licituds dels onze consells comarcals que han demanat aquests crèdits superen, en conjunt, els 10 milions d’euros, el repartiment s’ha fet d’acord amb uns criteris que asseguren el reequilibri territorial, com són la població, el nombre de municipis, l’extensió territorial de cada comarca i el nombre d’entitats singulars de població.Aquests crèdits s’emmarquen dins del Pla d’Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals que es va iniciar l'any 2013 amb la finalitat de donar liquiditat a aquestes entitats locals per tal de garantir les seves actuacions competencials.En detall, els imports dels crèdits concedits són els següents:- Consell Comarcal de l'Alt Penedès – crèdit de 815.191,70 euros- Consell Comarcal de l'Anoia – crèdit de 932.008,89 euros- Consell Comarcal del Bages – crèdit de 800.000,00 euros- Consell Comarcal del Barcelonès – crèdit de 968.451,17 euros- Consell Comarcal del Berguedà – crèdit de 747.252,01 euros- Consell Comarcal del Garraf – crèdit de 346.785,79 euros- Consell Comarcal del Maresme – crèdit d'1.103.895,09 euros- Consell Comarcal del Moianès – crèdit de 240.960,81 euros- Consell Comarcal d'Osona – crèdit d'1.190.763,83 euros- Consell Comarcal del Vallès Occidental – crèdit d' 1.423.740,61 euros- Consell Comarcal del Vallès Oriental – crèdit d'1.430.950,10 euros

