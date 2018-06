​L'Audiència Nacional rebutja el recurs de la Fiscalia per empresonar Tamara Carrasco

L'Audiencia Nacional em retira els càrrecs de sedició, rebelió i terrorisme que demanava el fiscal!!!!!! Sóc molt feliç, gràcies a tots pel vostre recolzament!https://t.co/BPqAATJb3P — TamaraVila (@TamaraVila83) 4 de juny de 2018

La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge Diego De Egea, que va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars l'activista dels CDR detinguda a Viladecans a principis d'abril. Després de prendre-li declaració, el jutge va rebaixar l'acusació de terrorisme i rebel·lió a desordres públics. El ministeri públic havia demanat a la sala que reconsiderés la decisió i sol·licitava al tribunal que decretés presó provisional per a la jove o, de manera subsidiària, que li imposés una fiança per eludir-la.A més, defensava que cal mantenir la imputació de terrorisme i/o rebel·lió, uns delictes que, a més, justificarien que la investigació es mantingués en aquest tribunal. La sala, en canvi, ha confirmat que Tamarca C. G. ha de continuar en llibertat i no ha entrat a valorar la qualificació dels delictes.De moment, es mantenen les mesures cautelars que va dictar el jutge que, entre d'altres, com l'entrega del passaport, la prohibició de sortir del seu municipi (a excepció d'anar a treballar) i compareixences setmanals al jutjat.

