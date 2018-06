Un curtmetratge produït a Catalunya triomfa en festivals d'arreu del món

El curtmetratge Water memories , dirigit pels catalans Anaís Medina i Tony Navarro , no para de sumar premis. De moment ha estat reconegut amb cinc guardons i seleccionat en 24 festivals nacionals i internacionals.Gravat a la piscina municipal Miguel Luque de Parets del Vallès i protagonitzat per les actrius Raquel Alcalá i Tamara Ndong, aquest thriller psicològic tracta sobre la diversitat racial i sexual a través de la història de dues joves nadadores.La banda sonora del curtmetratge de Dawn Melodies és obra de Toni Torres, conegut arreu per la seva participació en projectes nacionals i internacionals i per col·laborar amb artistes de la talla de Larry McConkey (Kill Bill, Ghostbusters II, Guerra Mundial Z, Shutter Island) o Christopher Wilkinson (Ali, Jugada Maestra, Nixon), entre d'altres.No és el primer cop que Anaís Medina i Tony Navarro aconsegueixen despuntar en festivals d'arreu del món amb algun dels seus treballs. El 2016, el seu curtmetratge Hōfuku-Revenge , ja va rebre diversos premis com el de millor direcció (Direct Monthly Online Film Festival, Estats Units) i millor animació (12 Months Film Festival, Romania).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)