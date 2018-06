ERC exigeix a Sánchez l'acostament immediat dels presos polítics a Catalunya

ERC exigeix a Pedro Sánchez que faci una "primera passa" que evidenciï el canvi de rumb del seu govern i que hauria de passar per l'apropament dels presos a Catalunya. "Sánchez la pot prendre de manera immediata", ha afirmat aquest dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha assegurat que la mesura implica tan sols "complir la llei i aixecar el càstig que pateixen els empresonats", així com "reconèixer que és una situació injusta".Els republicans, que van facilitar amb els seus vots el triomf de la moció de censura del líder del PSOE, reconeixen que no tenen massa esperances d'un gran canvi i, a més, lamenta que la presidència socialista "comença amb mal peu", ja que el secretari d'organització del partit de Sánchez, José Luis Ábalos, ha afirmat que no s'aixecarà del tot la intervenció dels comptes de la Generalitat i que es mantindrà el control reforçat imposat el 2015 -malgrat que el nou vicepresident, Pere Aragonès, hagi anunciat la fi de la intervenció -. Només es farà enrere, ha avisat, si es verifica que la Generalitat aparca el procés. "El que ha quedat clar amb mesos i anys ha estat la bona gestió econòmica de la Generalitat", ha subratllat Vilalta.La dirigent d'ERC, però, no s'ha mullat en relació a si el PSOE podrà comptar amb els seus vots per aprovar els comptes del 2018. Amb les esmenes del PP al Senat , la llei tornarà previsiblement al Congrés, on els socialistes poden tornar a necessitar els republicans. "S'ha d'anar veient quina és la tramitació", ha apuntat la seva portaveu, que ha limitat per ara el suport a "una moció de censura perquè això significava fer fora el Govern de Rajoy". Quant als pressupostos, ha insistit, no hi ha "cap decisió presa sobre la taula".Vilalta ha celebrat que " el Govern ja està en marxa , torna a estar en mans de la ciutadania del país" i pot "recuperar la iniciativa política". "Hem eliminat el 155, podem reactivar les polítiques republicanes per defensar els interessos de la ciutadania i posar les institucions al seu servei", ha apuntat, concretades en "fer les polítiques progressistes per garantir la igualtat d'oportunitats". Igualment, però, considera que l'executiu "té l'obligació i la responsabilitat de seguir fent República, desbordar els marcs autonòmics i aplicar les lleis que va aprovar el Parlament i ha suspès el Tribunal Constitucional".Preguntada sobre si el Govern renuncia a la unilateralitat, la dirigent republicana ha explicat que no renunciarà "a res en defensa dels drets de la ciutadania i del dret a decidir". Tot i això, ha apuntat que l'exercici de l'autodeterminació "és un procés multilateral que compta amb multiplicitat d'actors, des de l'àmbit institucional i polític, però també civil, social o judicial". Ha afirmat també que que ara és el moment de "tenir més presents que mai tots els consellers a l'exili, que pateixen la pitjor cara de la repressió".Finalment, Vilalta ha lamentat la previsible moció de censura que el PSC impulsarà sobre l'alcaldessa de Badalona , Dolors Sabater, amb el suport del PP. "És partidista i està fora de lloc", ha criticat, i suposarà "un pas enrere per a la ciutat". La republicana ha posat en valor la gestió del govern de la ciutat, del que també en forma part ERC, i ha recordat que els socialistes " es van comprometre a no pactar amb partits xenòfobs " i ha destacat la incoherència que, segons ella, suposa que "acaben de fer fora Rajoy a l'Estat i es posaran en mans d'Albiol a Badalona".

