L'acusat d'abusar sexualment d'almenys sis nens al País Valencià era professor a Vielha

L'home de 30 anys acusat d'abusar sexualment d'almenys sis nens a València i Castelló va ser detingut dues vegades en mig any a Vielha, on residia. Segons ha pogut saber l'ACN, les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. L'acusat treballava de professor en una escola de Vielha, almenys durant la primera detenció, l'octubre de 2017. Quan va ser detingut per segon cop, el maig de 2018, l'acusat ja no treballava de professor sinó en una empresa de transport. En aquest cas, el detingut va ser traslladat a València i el jutjat de Sagunt va ordenar el seu ingrés provisional a presó.L'acusat és originari de Castelló i, segons la investigació de la policia espanyola, el modus operandi en tots els casos era el mateix. Coneixia els nens en congregacions de València i Castelló on ell assistia i es guanyava la confiança dels seus pares oferint-se per fer-los classe de repàs. Els investigadors han pogut saber que en total hi hauria sis menors que haurien patit abusos sexuals per part de l'acusat. Tots ells nens i de diversos municipis de Castelló i València. La investigació segueix oberta per esbrinar si existeixen més casos tot i que de moment es descarta que hi hagi cap víctima a la Val d'Aran.Segons la investigació, l'acusat començava ajudant els nens amb els estudis i, després de guanyar-se la confiança de la família, començava a donar-los classes de repàs a casa seva. A més, els feia regals i els pagava viatges. Segons els agents, al començament, els abusos consistien en tocaments però en els viatges va arribar a tenir accés carnal amb els nens. A més, asseguren els investigadors, si els menors es negaven, l'acusat es posava violent.La investigació es va iniciar a València, l'agost de 2017, quan la policia espanyola va rebre la denúncia d'un noi que assegurava haver estat víctima d'abusos sexuals tres anys abans, quan tenia 14 anys. La primera detenció es va efectuar, amb la col·laboració de la policia espanyola de Les (Val d'Aran), el 31 d'octubre de 2017. El 2 de novembre va passar a disposició judicial al jutjat de Vielha i va quedar en llibertat amb càrrecs.El febrer de 2018, la policia espanyola del País Valencià va tenir coneixement de dos casos més de presumptes abusos sexuals perpetrats pel mateix acusat a dos menors, de 8 i 15 anys, en un municipi valencià. Finalment, els agents encarregats del cas es traslladen a Vielha i el 7 de maig de 2018 fan una entrada i registre al domicili de l'acusat i el detenen. A casa seva hi intervenen un ordinador portàtil, tres telèfons mòbils i documentació. Els agents traslladen doncs el detingut a València, on passa a disposició judicial el 9 de maig d'aquest 2018 i ingressa a presó, on encara hi és. Després de la seva entrada a presó, els agents esbrinen que tres menors més del País Valencià haurien patit abusos sexuals per part de l'acusat.

