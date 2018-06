El creador de «Breaking Bad», primer convidat de Serielizados Fest

El director, guionista i productor nord-americà Vince Gilligan, creador de les sèries Breaking Bad i co-creador del seu spin-off Better Call Saul, és el primer convidat de la 5a edició de Serielizados Fest que s'ha anunciat aquest dilluns. La nova edició del Festival Internacional de Sèries de Barcelona se celebrarà del 27 al 30 de setembre a el CCCB i a altres espais de la ciutat.Gilligan farà una sessió de Q & A amb el periodista Toni Garcia Ramon. Serà un dels moments més destacats de Serielizados Fest, certamen que retrà homenatge a l'aclamada sèrie Breaking Bad en el desè aniversari de la seva estrena i el cinquè aniversari de la seva final.Serielizados Fest comptarà, com és habitual, amb una extensa programació amb estrenes internacionals de sèries, documentals sobre la cultura pop televisiva, xerrades, convidats internacionals i una sessió per a professionals.

