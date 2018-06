Un menor ferit a Sabadell en rebre una descàrrega elèctrica en ple carrer

Un menor d'edat va resultar ferit lleu dissabte al vespre en rebre una descàrrega elèctrica en ple carrer, durant la celebració del correfoc de Festa Major al barri de Sol i Padrís. El petit va ser atès al mateix lloc per la unitat de la Creu Roja que cobria l'esdeveniment.Segons informa la Policia Municipal, l'avís es va rebre a les 22.00 hores, on s'alertava que un nen de 6 anys havia patit una descàrrega elèctrica procedent d'una caixa de subministrament del punt de venda de l'ONCE. L'ambulància de la Creu Roja va atendre el menor al mateix lloc dels fets, però es va generar una alerta per inspeccionar la caixa.Bombers i personal d'Endesa van desplaçar-se fins el lloc, on no van trobar cap indici d'anomalia en l'aparell.

