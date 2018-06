Soledad Gallego-Díaz serà la nova directora d'«El País»

Dies remoguts a la redacció d'El País. El relleu del director del diari de Prisa, Antonio Caño, és imminent. Soledad Gallego-Díaz, segons ha informat l'agència EFE serà amb tota probabilitat la seva substituta, convertint-se així en la primera directora de la capçalera del Grupo Prisa fundat el 1976.



Caño, que va arribar des de la delegació americana del diari, ha hagut de practicar des de 2014 fortes retallades, incloent-hi desenes d'acomiadaments, i ha imposat una línia editorial propera a Ciutadans i extremadament crítica -poc té a envejar a la de l'ABC o La Razón- amb el procés català, que fins i tot li ha costat sentències judicials en contra. La distància amb la redacció ha anat a més. I amb els lectors també, atesa l'alarmant baixada en les vendes del diari, encara líder però que ja ven menys de 90.000 exemplars a quiosc a tota Espanya.

Ara, l'empresa busca un gir per reconciliar-se amb els lectors més progressistes i millorar les relacions amb Pedro Sánchez i a la direcció del diari s'hi podria situar una de les seves fundadores: Soledad Gallego-Díaz. N'ha estat directora adjunta i corresponsal en diverses capitals mundials.La periodista, de 67 anys, és molt respectada a la redacció de Madrid i aquests dies la majoria de periodistes creuen els dits perquè la notícia es confirmi com un fre al gir conservador i la caiguda de vendes. Veurem també què passa amb la guàrdia de corbs de Caño, que formen noms com José Manuel Calvo, David Alandete o Javier Ayuso. Tot plegat, ho avançava El despertador de, subdirector de NacióDigital.

