Iceta insta el Govern a garantir a Sánchez que complirà amb la legalitat

Els nous presidents d'Espanya i de Catalunya, Pedro Sánchez i Quim Torra, estan disposats a marcar a les seves respectives agendes una trobada que trenqui el gel i enceti un diàleg per afrontar el conflicte territorial. El líder del PSC, Miquel Iceta, sosté que per ser "prudents, raonables i eficaços" el millor és no marcar l'objecte de la trobada que es produirà. Sí ha defensat, però, que per fer gestos i obrir una nova etapa de diàleg "fructífer" Sánchez necessita saber que el Govern és "de fiar" i que, per tant, està disposat a transitar pel camí de la legalitat."Ajudaria una afirmació emfàtica que en el seu full de ruta no hi ha voluntat de desbordar la legalitat", ha assegurat el primer secretari del PSC. Iceta ha argumentat que entén que per als independentistes "el canvi de full de ruta no sigui fàcil ni ràpid" i es vegi obligat a incloure "elements simbòlics de reivindicació i de solidaritat" per fer aquesta transició. Amb tot, ha advertit que Sánchez ha de garantir que no hi haurà "riscos" i que el Govern es mourà en el terreny de la legalitat per, per exemple, aixecar la intervenció de les finances de la Generalitat.Pel que fa a l'apropament dels dirigents independentistes presos, Iceta ha afirmat que s'han de respectar els procediments judicials i que tot el que ell pugui dir com a líder del PSC pot ser "contraproduent". Sí ha recordat, però, que el seu partit ha defensat que la presó preventiva és "excessiva" per a unes persones processades que no han estat jutjades.En tot cas, Iceta considera que la reunió entre Sánchez i Torra ha de celebrar-se el més aviat possible. "Porten sis anys que no toquen vores, han de poder confiar l'un en l'altre", ha insistit. Amb tot, ha demanat tenir present que "no es revertirà un problema de sis anys en sis setmanes" i que caldrà "seny, sentit comú i racionalitat" per tancar les "ferides", que ha admès que trigaran en cicatritzar.

