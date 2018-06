Llibertat per als mossos i l'historiador que acompanyaven Puigdemont quan va ser detingut

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat lliures sense cap tipus de mesura cautelar els dos mossos i l'historiador Josep Lluís Alay que acompanyaven Carles Puigdemont el 25 de març quan va ser detingut a Alemanya. El jutge els havia citat per un suposat delicte d'encobriment.El quart acompanyant del president destituït, l'empresari gironí Josep Maria Matamala, no s'ha presentat davant el tribunal espanyol perquè no li han notificat la citació, ja que la seva residència actual és a Bèlgica. Fonts jurídiques han explicat que els dos mossos només han respost a les preguntes del seu lletrat i que han explicat que van anar a Finlàndia quan van saber que el Suprem havia dictat ordre de detenció i entrega de Puigdemont per acompanyar-lo fins a la fiscalia belga.A la sortida de la declaració, l'advocat d'Alay, Jaume Alonso-Cuevillas (que també representa Puigdemont) ha dit que la declaració ha estat breu i que no tenia "cap rellevància penal". Mostra d'això, apunta, és que ni la fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat cap mesura cautelar i tots tres han sortit lliures.

