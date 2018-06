​Valtònyc és a Bèlgica i es posarà a disposició de la justícia quan se'l citi

Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, és a l'exili a Bèlgica, segons ha confirmat el seu advocat, Gonzalo Boye, a TV3 . El raper es posarà a disposició de la justícia quan se'l citi. Segons ha explicat, Valtònyc té intenció de "sortir de la clandestinitat" i presentar-se davant de les autoritats del país on es troba actualment tan bon punt sigui citat.El 24 de maig - el dia que finalitzava el termini perquè ingressés en un centre penitenciari a Espanya- Valtònyc no va entrar a presó i des de llavors es desconeix on és. El mateix dia l'Audiència Nacional va dictar ordre de recerca contra el raper a nivell estatal, europeu i internacional.El raper mallorquí està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona per les seves lletres. A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional li va donar un termini de deu dies per ingressar en un centre penitenciari.El cantant recorrerà la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribi el moment, es defensarà davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció.

