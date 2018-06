Mor el cineasta i realitzador lleidatà Josep Miquel Aixalà

El cineasta, realitzador i productor de Balaguer Josep Miquel Aixalà ha mort aquest dissabte a causa d'un càncer als 63 anys. Aixalà va ser una de les figures més importants de Catalunya en l'àmbit de la realització publicitària i darrerament era el responsable d'imatge de GolTV.​El 2015 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi "pel conjunt de la seva activitat al sector de la comunicació audiovisual", on va excel·lir amb la seva feina a la productora Ovideo i al grup Mediapro.Entre altres films, Aixalà va ser conegut per treballar en produccions com "Barcelona", l'any 1991, i "Salvador" amb Manel Huerga l'any 2006. El malaurat productor també va tenir una carrera docent a la universitat Pompeu Fabra de Barcelona i era membre d'honor de l'Acadèmia de Cinema Català.

