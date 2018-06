El «traspàs atípic» de carteres marca el primer dia de feina dels consellers

Els consellers del nou Govern van prendre possessió dissabte al Palau de la Generalitat després que el president Quim torra decidís renunciar als empresonats Josep Rull i Jordi Turull- i exiliats -Lluís Puig i Toni Comín- i encarés un executiu efectiu. I avui, malgrat que alguns ja van dur a terme actes aquest diumenge, es posen a treballar oficialment.

Un agraïment total i absolut als servidors públics d’@agriculturacat per aquesta rebuda i per la feina incansable que feu. Començo a treballar amb il·lusió i determinació. pic.twitter.com/XGbWay9G1X — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 4 de juny de 2018

Teresa Jordà, parlant amb Meritxell Serret Foto: Cedida

Damià Calvet, amb el seu equip, a l'entrada del seu departament Foto: ACN

Ester Capella i Carles Mundó, conversen a Justícia Foto: ACN

Laura Borràs, al departament de Cultura Foto: ACN

Pere Aragonès atén els mitjans a la seva arribada a Economia Foto: Adrià Costa

Elsa Artadi, en el seu primer acte com a consellera Foto: ACN



La nova consellera de Salut, Alba Vergés, rebuda pels treballadors. Foto: ND

Chakir El Homrani, al departament d'Afers Socials i Família Foto: ACN

Josep Bargalló, conseller d'Educació, signant el llibre d'honor a l'Ajuntament de Badalona Foto: Jordi Bes

Ernest Maragall, brandant un ram de flors grogues, a l'entrada del departament d'Afers Exteriors Foto: Europa Press

Aquesta serà una setmana marcada pel "traspàs atípic" de carteres, alguns viatjaran a Estremera a veure els consellers i d'altres conversaran amb els seus predecessors que són a Brussel·les. Mentrestant, avui, tots els dirigents de l'executiu català aniran arribant als seus departaments per fer una presa primera presa de contacte amb els treballadors i els espais per posar-se a treballar.Una de les primeres a arribar ha estat Teresa Jordà, la consellera d'Agricultura, que ha fet acte de presència al seu despatx de la Gran Via al voltant de quarts de 9 del matí. Ha estat rebuda pels treballadors entre aplaudiments i amb un ram de flors grogues. La nova dirigent ha fet una vídeotrucada amb la seva predecessora, Meritxell Serret, avui mateix i demà viatjarà a Brussel·les per fer visible el traspàs.Qui també ja és a la seva conselleria és Damià Calvet, responsable de Territori i Sostenibilitat. El successor de Josep Rull ha apuntat que aquesta setmana, com altres consellers, també es desplaçarà a Estremera per fer el traspàs de la cartera. Ha acudit al Departament acompanyat pel seu equip format per Ferran Falcó, Ricard Font, Agustí Serra i Marta Subirà."Avui és el primer dia sense el 155 i hem de revertir els seus efectes", ha sentenciat Calvet, que també ha fixat com una de les seves prioritats rescatar la Llei contra el canvi climàtic, impugnada pel govern espanyol. "Tenim moltes temes sobre la taula, en infraestructures, urbanisme i habitatge. Però una de les primeres coses que volem fer és defensar la Llei contra el canvi climàtic, de les primeres del sud d'Europa i de la qual n'estem molt orgullosos", ha comentat. "Però l'estat espanyol la va impugnar en un moment que no ens podíem defensar, sota el 155, i ara volem repescar la llei", ha puntualitzat.Les consellers de Justícia, Ester Capella, i la de Cultura, Laura Borràs, ja són també als seus departaments. La titular que substitueix Carles Mundó ha estat rebuda pels treballadors amb llaços i llençols grocs i a l'interior, ella sí que ha pogut fer visible l'intercanvi de carteres.Al voltant de quarts d'11 del matí, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha arribat al departament d'Economia, conselleria que també havia dirigit Oriol Junqueras. El primer gest que ha fet el nou titular ha estat fotografiar-se al costat d'una imatge del seu predecessor, que segueix empresonat a Estremera.Aragonès s'hi ha dirigit després de l'entrevista que ha concedit aquest matí a Els matins de TV3, on ha confirmat que s'ha acabat la intervenció dels comptes de la Generalitat de la mà del 155 . Unes declaracions que el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha matisat que aquesta caiguda total es produirà quan es "normalitzi" la situació a Catalunya Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que el dia "més important" de la seva vida política serà quan pugui deixar de liderar el Departament perquè l'encapçali de nou el conseller de la Presidència destituït pel 155, Jordi Turull. En el seu primer acte públic com a consellera, Artadi ha reivindicat que Turull "és el conseller legítim" i s'ha compromès a deixar la conselleria "endreçada" per quan el seu antecessor "torni". La també portaveu del Govern ha reconegut que viu un moment "agredolç" per haver de substituir a una persona amb els drets polítics "intactes" i amb la voluntat de servei al país.Amb tot, ha recordat que ja formava part del Departament abans de l'aplicació del 155 i que ara l'encapçalarà amb "honor" i "dignitat". Artadi ha avançat que aquest dimarts tindrà l'"honor" de fer el traspàs de cartera amb Turull a la presó d'Estremera i que, a partir de llavors, se sentirà "més consellera".La nova consellera de Salut, Alba Vergés, en substitució de Toni Comín ha arribat aquest matí al departament on ha estat rebuda pel seu equip amb aplaudiments i pancartes a favor dels presos polítics. "Hola República" i "Llibertat presos polítics" s'hi podia llegir.Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Família, ha arribat al seu departament al voltant de les 11 h. del matí, on també ha estat rebut amb un gran llaç groc presidint la porta d'entrada.El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, s'ha estrenat en el càrrec amb una visita a Badalona, on l'ha rebut l'alcaldessa, Dolors Sabater. Bargalló ha escrit al Llibre d'Honor del consistori que la seva primera visita és a aquesta localitat perquè "l'educació és un pilar fonamental de tota societat avançada que es vol cohesionada i integradora".El nou conseller d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, confia visitar aquest dimarts el seu predecessor en el càrrec cessat pel govern espanyol i pres a Estremera, Raül Romeva. “Hem de recuperar la presència institucional de Catalunya: hem parlat aquests dies de les delegacions, haurem de parlar, també, del Diplocat,” ha explicat Maragall.Maragall ha remarcat el compromís de la seva conselleria: “garantir, enfortir i ampliar la presència, el reconeixement i la dignitat de Catalunya i les seves institucions arreu d’Europa i el mon”. El nou conseller ha estrenat el seu mandat visitant les instal·lacions del departament d’Exteriors al carrer de la Pietat número 2.Adreçant-se als treballadors, que l’esperaven a l’entrada, s’ha referit a la conselleria d’Exteriors com “un departament molt petit, però que ocupa l’espai més gran de tots, que és el món sencer”.

