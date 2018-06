Aragonès confirma la recuperació del control financer perdut amb el 155

Pere Aragonès, a TV3 Foto: Els Matins de TV3

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha confirmat la recuperació del controlat financer que la Generalitat va perdre amb l'aplicació de l'article 155. "El 155 era il·legal i va decaure dissabte. Avui articularem com decau també en l'àmbit econòmic. Entre les nostres prioritats, desbloquejar els cobraments del Tercer Sector", ha dit.Ha informat que quan entri com a conseller al departament, pensa “informar tots els departaments i empreses de la Generalitat que les mesures d’intervenció financera desapareixen” i es posaran en contacte amb el Ministeri d’Hisenda “perquè els diners que tenen retinguts passin a la Generalitat”. I és que, com ja va avançar divendres, pensa aixecar la intervenció financera “que van vincular al 155 i que va ser il·legal completament”.També en l'àmbit econòmic, Aragonès ha avançat que no té la intenció de preparar i negociar un nou pressupost de la Generalitat per al 2018 en curs. “Per més ràpid que volguéssim anar, s’acabaria aprovant definitivament al desembre”, ha lamentat, tot apostant per “començar a treballar ja en el pressupost per al 2019” i deixar aquest any en pròrroga pressupostària “adaptant-ne el decret, sobretot en els àmbits més socials”.D’altra banda, ha explicat que el Govern estarà present “en tots els àmbits on es discuteixi un sol euro per a Catalunya”, però renunciarà a ser-hi “a reunions on la majoria de vots els té el ministre, perquè ja s’ha vist que no serveix”. “Apostem per la relació bilateral”, ha comentat, obrint-se a parlar de tot allò que econòmicament afecta ara per ara als catalans, però sempre des d’aquesta “negociació de tu a tu”.Pel que fa a l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol, ha avisat al recentment nomenat president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la negociació que espera establir entre els dos executius no suposarà “una renuncia a les idees” dels independentistes. És per això que ha advertit que un canvi en el sistema financer o dels impostos no servirà perquè el Govern deixi de costat algunes qüestions claus.“La negociació política de fons sobre la sobirania, sobre com donem sortida democràtica al dret a l’autodeterminació, no es pot substituir per un nou model de finançament i per una mica més d’IRPF”, ha sentenciat en una entrevista a Els Matins de TV3. I és que per a Aragonès, aquestes són “dues coses diferents”, i si el governes panyol espera parlar de finançament “el primer que ha de fer és complir l’actual model, perquè el marc actual s’està incomplint”.“Nosaltres no renunciem al dret a l’autodeterminació. No renunciem i no demanem al govern espanyol que renunciï als seus principis”. A partir d’aquesta premissa, Aragonès creu que s’ha d’encarar un diàleg amb l’Estat que no impliqui canviar millores de les polítiques diàries per la renúncia a un referèndum o a la plena sobirania de Catalunya. El vicepresident creu que a Catalunya “hi ha una majoria que no està d’acord amb l’statu quo actual, i per això es va fer ja l’1-O”.A més, considera que “la Constitució espanyola a Catalunya està deslegitimada democràticament, qüestionada”, i per això cap negociació podrà implicar la renúncia al dret a l’autodeterminació. “Catalunya ha de poder decidir el seu futur. Ja ho vam fer, de fet, l’1-O. I s’ha d’abordar aquesta qüestió política de fons sobre la sobirania. No renunciarem mai, mai, mai als principis i objectius polítics”, ha conclòs.Davant la nova etapa que s’engega a l’Estat amb el govern que crearà Pedro Sánchez, Aragonès s’ha mostrat una mica escèptic però amb un marge de confiança. “Està per veure si s’obre una nova etapa. Pitjor que l’anterior sembla que no estarem. Podem estar millor? Ho veurem, però nosaltres ens deixarem la pell, en el marc de la negociació és on sabem treballar. El marc de la força i l’abús de poder no és un marc on la correlació de forces ens afavoreixi”, ha dit.En aquest sentit, ha avançat que traslladaran als nous ministres que “cal treure el conflicte dels tribunals i situar-lo en una taula de negociació política”. Així, ha considerat que seria molt adequat que el primer que decidissin fer per complir amb aquesta premissa i enviar “un senyal” és “acostar els presos, que és una decisió del ministeri de l’Interior, i demanar a la nova Fiscalia General de l’Estat que demani l’alliberament dels presos”. “No demanem res que no pugui fer. El mateix Pedro Sánchez va dir que volia canviar el delicte de rebel·lió perquè entenia que el que havia passat no era rebel·lió. Es conscient que té un Govern a presó per un delicte que no han comés”, ha sentenciat.Per últim, ha anunciat que aquest dimecres visitarà la presó d’Estremera per veure el seu antecessor en el càrrec, Oriol Junqueras, i “fer el traspàs de cartera”. “No ho podrem fer en condicions normals, però no venim a substituir cap delegat espanyol del ministeri, sinó a agafar el relleu dels que van ser il·legítimament cessats pel 155”, ha sentenciat.

