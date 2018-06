L'empresari que acompanyava Puigdemont planta l'Audiència Nacional

L'empresari gironí i amic de Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, no anirà aquest dilluns a l'Audiència Nacional on està citat com a investigat per encobriment. Matamala acompanyava el president destituït en el moment de la seva detenció, el passat 25 de març a Alemanya. Amb ell hi anaven també dos agents dels Mossos d'Esquadra i l'historiador Josep Lluís Alay. Tots quatre estan citats a les 10 h. de matí a l'Audiència Nacional. El passat 28 de març, la policia va detenir els dos agents i també Alay per un suposat delicte d'encobriment.Tots tres van declarar a la comissaria de la Verneda de Barcelona i van quedar lliures a l'espera de declarar davant del jutge. En canvi, la policia espanyola no va arribar a detenir mai l'empresari gironí. Actualment, Matamala té la residència a Bèlgica –on es va traslladar amb Puigdemont a l'octubre quan va marxar de Catalunya- i assegura a l'ACN que no ha rebut cap notificació del tribunal espanyol.El jutge de reforç del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Diego de Egea, ha citat aquest dilluns a les 10h els quatre acompanyants que anaven amb Carles Puigdemont quan el van detenir a Alemanya el passat 25 de març. Es tracta de dos agents dels Mossos d'Esquadra, de l'historiador Josep Lluís Alay i l'empresari i amic de Puigdemont Josep Maria Matamala.El cas arrenca per una investigació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va obrir diligències d'investigació després de la detenció de Puigdemont a Alemanya. La Fiscalia va comunicar que actuava a instàncies d'una denúncia de la policia espanyola.El passat 28 de març, la policia espanyola va detenir els dos agents i també Alay per un suposat delicte d'encobriment. La primera detenció es va produir a tres quarts d'una quan un dels agents va arribar en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altra un quart d'hora més tard a prop del seu domicili. La policia va arrestar Alay al vespre, després que al matí hagués assistit a un ple del Parlament.Tots tres van declarar a la comissaria de la Verneda i van quedar lliures a l'espera de ser citats pel jutge. L'únic que no ha estat arrestat fins al moment ha estat l'empresari i amic de Puigdemont, Josep Maria Matamala. Des que Puigdemont va marxar a Bèlgica, Matamala també hi va traslladar la seva residència. Segons assegura, no ha rebut cap citació de l'Audiència Nacional i, per això, no assistirà a la declaració d'aquest dilluns. Actualment, viu a Alemanya i continua acompanyant Puigdemont a actes i d'altres esdeveniments.El jutge de Egea els cita a tots quatre a l'Audiència Nacional en qualitat d'investigats per encobriment. Es tracta del mateix magistrat que també investiga els CDR per terrorisme i rebel·lió i que ja va deixar lliure amb mesures cautelars l'única detinguda fins al moment. La Fiscalia ha presentat recurs i ha demanat al jutge que l'empresoni perquè manté que és autora d'un delicte de terrorisme i rebel·lió.Després de la detenció de Puigdemont, la conselleria d'Interior (llavors, sota el paraigua del 155) va obrir una investigació interna contra els dos agents que acompanyaven el president de la Generalitat destituït Carles Puigdemont. La Direcció General de la Policia catalana vol esbrinar si han estat fent tasques d'escorta en períodes de permís i vacances.

