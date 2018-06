El PP no descarta introduir ara esmenes als pressupostos

El PP no descarta introduir les esmenes que consideri “oportunes” al text dels Pressupostos Generals de l’Estat, que es debatran aquest dimarts al ple del Senat després que Pedro Sánchez es comprometés a mantenir els comptes del PP per aconseguir l’aprovació de la moció de censura que divendres el va portar a la presidència del govern espanyol.“Farem la nostra feina parlamentària. Tenint majoria absoluta al Senat, el Grup Popular introduirà aquelles esmenes que cregui millors al text”, ha declarat la vicepresidenta d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, en una roda de premsa a la seu del PP.En la mateixa línia, ha afegit que es portaran a terme aquelles esmenes que creguin “oportunes”, perquè, en paraules seves, el PP és un partit “seriós, responsable i compromès amb el futur d’Espanya”.Preguntada sobre si el PP esmenarà acords pressupostaris pactats amb el PNB, partit el vot del qual va permetre divendres passat que properés la moció de censura contra Mariano Rajoy, Levy ha ressaltat “al Senat el nostre grup té majoria absoluta, pot introduir les esmenes que consideri oportunes”.Al mateix temps ha destacat que els responsables d’haver signat la moció de censura “també seran responsables” d’assumir les conseqüències que la política de Sànchez comporti a partir d’ara.El ple del Senat enfronta aquest dimarts el debat dels vetos als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2018 presentats per Units Podem, ERC, PDECat, Compromís i Bildu.

