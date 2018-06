L'última nit de Patum recorda els presos polítics amb Roger Torrent al balcó d'autoritats

Emocionant cant dels Segadors a plaça, aquest diumenge. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La plaça Cremada presenta aquesta nit un magnífic aspecte i les seves figures ballen entre empentes i crits intermitents tant d'"independència" i "llibertat", com d'altres més típics de la festivitat com el "Oh, no pixapins" que entonen sempre, immersos en un joc més de la festa, tant els de Berga com els de fora.



En el primer salt, la Guita Grossa ha tornat a la barana d'on ha ruixat de guspires tant les persones que hi havia com la mateixa Guita Xica, que hi era a tocar. El silenci del ball de l'Àliga ha tornat a marcar el ball més solemne de la festa i en el de Gegants, des de dins l'edifici consistorial, gairebé s'ha pogut sentir la tremolor de milers de persones saltant alhora. La festa arriba al seu punt àlgid prop de les 12 de la mitjanit amb el característic salt de Plens.

Salt de Maces de la Patum, aquesta nit. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han signat el llibre d'honor del consistori i són al balcó d'autoritats. També hi és Albano Dante Fachín. "La Patum diu molt de nosaltres com a país, ens explica d'on venim, però sobretot ens diu on anem", ha escrit Roger Torrent al llibre d'honor.



Torrent ha regalat un semicercle amb una estelada cosida a l'alcaldessa de Berga i n'ha destacat que simbolitza la sobirania que ha de tenir el Parlament i que pertany i s'aconsegueix des dels municipis. "La Patum forma part de la vida, la història, la pròpia pell de tots i totes les ciutadanes de Berga, però no només, ens emociona tots, forma part de la nostra tradició, cultura i arrel", ha afegit. El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han signat el llibre d'honor del consistori i són al balcó d'autoritats. També hi és Albano Dante Fachín. "La Patum diu molt de nosaltres com a país, ens explica d'on venim, però sobretot ens diu on anem", ha escrit Roger Torrent al llibre d'honor.

Signatura del llibre d'honor de Berga de Roger Torrent. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, Roger Torrent, Damià Calvet i el regidor Ivan Sànchez Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Última nit de Patum a Berga. La festa més gran dels berguedans i berguedanes ha iniciat aquesta nit el compte enrere cap al que s'espera que sigui un multitudinari fi de festa.Damià Calvet, que aquesta era la primera visita que feia com a conseller al territori, ha assegurat "estar emocionat" i "admirar la força de tot un poble, per haver sabut preservar i potenciar les seves tradicions fins a fer-ne patrimoni de la humanitat, que Catalunya se sàpiga emmirallar en la vostra fortalesa per ser fidels al mandat del primer d'octubre".Albano Dante Fachín ha assegurat que aquesta era la seva primera Patum i que estava a l'expectativa de què passaria. Fachín ha elogiat la Patum com a festa popular i també ha recordat que, com a tal, és un espai on és normal que el poble expressi el seu sentir respecte la situació política actual i els presos.

