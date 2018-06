Emocionant cant dels Segadors per començar l'última Patum d'enguany. El so del Tabal ha irromput i aleshores ha començat el Cant dels Segadors. Ha estat el moment en què l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural del Berguedà han desplegat de nou enormes lones allargades a les façanes de la plaça Cremada amb els rostres dels polítics empresonats i exiliats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)