Torra: «Necessito saber quin Pedro Sánchez em trobaré»

Quim Torra vol concrecions. En la seva primera entrevista a TV3 , que aquest diumenge a la nit ha concedit a Vicent Sanchis, ha explicat que ja s'ha intercanviat missatges de mòbil amb el nou president espanyol, però que més enllà del bon to i la voluntat de diàleg necessita saber ja què es trobarà. "Necessito saber què em trobaré", ha afirmat sobre la relació política amb el govern central."Vull saber quin és el seu projecte per Catalunya", ha afirmat abans de dir que no n'hi hauria prou "amb un gest". I què vol dir això? Que el PSC és "soci del 155" i, per tant, està sota sospita com a agent de solució. "Necessito saber del PSC i del PSOE què volen, què em trobaré", ha dit. I ha concretat que demanarà sobre tres punts concrets: posició respecte els drets civils, posició sobre dret a l'autodeterminació i recuperació de les setze lleis socials suspeses pel TC que el seu Govern vol recuperar.Torra ha verbalitzat tres peticions concretes que fa ja al nou president espanyol. Vol conèixer quin és el seu posicionament sobre el dret a l'autodeterminació, les seves idees sobre la regressió en drets civils i llibertats que denuncia que s'ha produït a l'estat espanyol i que restitueixi les 16 lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, que seran recuperades per tornar-les a tramitar, ha dit, a la primera reunió del consell executiu.Amb tot, ha considerat que "no és una possibilitat" situar les negociacions amb el nou govern del PSOE en la recuperació dels articles suspesos de l'Estatut. "Nosaltres partim del referèndum de l'1 d'octubre, que és un moment fundacional. Si això va ser un referèndum d'autodeterminació, implica que estem en un procés d'independència", ha argumentat.Pel que fa a ampliar majories, més enllà del que passi amb el PSC, ha mirat als comuns. No a la CUP, perquè als anticapitalistes ja els considera "part del projecte" que comparteixen al Parlament 70 diputats. Els comuns, ha dit, són "socis molt prioritaris en tema social i de drets civils" i cal teixir-hi també aliances "de recorregut llarg". La gènesi d'aquesta entesa és, ha precisat, el front comú en defensa dels drets i llibertats que el president del Parlament, Roger Torrent, va posar sobre la taulaTorra ha estat preguntat pels seus articles i piulades. "El pitjor insult que es pot fer a un català és dir-li nazi. Presentaré una querella darrera d'una altra a tots els que m'insultin". Així de contundent ha estat Torra en relació a afirmacions com ara les d'Alfonso Guerra. Després de fer un al·legat a favor del seu estil periodístic i exhibir compromís amb la integració i la regularització dels nouvinguts ha negat que la societat catalana s'estigui "ulsteritzant" i ha indicat que la millor forma d'evitar-ho, arribat el cas, és votar.Torra ha volgut afirmar la seva autonomia davant Carles Puigdemont i els sues socis d'ERC intentant combatre la imatge del "president titella" per la que li ha preguntat Sanchis. "Puigdemont em va oferir aquest encàrrec, em va dir que em sentís lliure i apoderat", ha replicat el president de la Generalitat. Amb tot, considera "lògic" parlar amb ell per traçar les línies estratègiques del Govern perquè "representa el lideratge" del moviment independentista. "És natural que comparteixi amb Puigdemont en cada moment què hem de fer i ho vull mantenir", ha afirmat. Ha afegit que el dia "més feliç com a president" serà el dia en què es pugui investir Puigdemont.Amb tot, Torra reivindica la seva autonomia: "Jo he decidit els consellers que formen part del Govern". Ha negat, en aquest sentit, que s’hagi trobat "feta" la composició de l’executiu, amb la qual cosa s'ha fet corresponsable de tots els nomenaments dels consellers, inclosos els republicans. "Perquè amb ells compartim el Pla República", ha puntualitzat.El president de la Generalitat ha reivindicat el paper clau que, sota el seu criteri, ha de tenir l'Espai Lliure de Brussel·les i el Consell de la República presidit per Puigdemont. Ha reconegut que no podrà estar finançat amb recursos públics però ha reivindicat que se li doni "legitimitat de forma voluntària" i que tingui "veu i opinió" sobre el procés català. "Quan Puigdemont pugui tornar a Bèlgica, que serà aviat, podrem endegar el procés", ha dit.Torra ha assegurat que està disposat a parlar amb tothom que plantegi projectes diferents al seu com a resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya, com ara la proposta plantejada pel Cercle d'Economia. En aquest sentit, ha anunciat que la setmana que ve obrirà una ronda de contactes amb els grups de l'oposició, "començant lògicament per Inés Arrimadas" com a líder de l'oposició.La d'aquest diumenge a la nit al Palau de la Generalitat és la primera entrevista de Quim Torra com a president a TV3 ara que el Govern ja està plenament constituït i abans que visiti el consellers empresonats a la presó d'Estremera.

