Els familiars dels presos i exiliats a la Patum: «La sensibilitat de Berga és molt forta»

Els familiars dels presos polítics i exiliats tornen a ser presents a Berga aquest diumenge, per concloure una Patum molt especial, que ha regalat diversos homenatges als líders independentistes que avui dia es troben a les presons de Madrid o buscant l'empara d'Europa. Si bé ja van donar les gràcies pel suport rebut dijous, aquest diumenge esperen tornar a rebre el caliu del Berguedà, des de la més absoluta sensibilitat.

"La sensibilitat de Berga amb el govern empresonat i exiliat és molt forta i avui també es veurà", ha explicat Diana Riba, parella de Raül Romeva, que ha recordat que són a la Patum per alçar la veu "dels que no la poden tenir". "Venim amb moltes ganes de veure una Patum, però no com cada any", ha explicat.De la mateixa manera, Laura Masvidal, parella de Quim Forn ha agraït l'oportunitat de poder ser presents al balcó de l'Ajuntament de Berga, i ha assegurat que és "un confort" poder traslladar el caliu viscut a la presó. "La presó és dura, és paret, però ells són forts", ha acabat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)