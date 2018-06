Els Mossos identifiquen els presumptes autors de la violació múltiple al Razzmatazz de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió sexual múltiple a una noia de 17 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona. La violació s'hauria produït la matinada de divendres en un dels 'backstage' -una zona reservada per a artistes i convidats- de la discoteca del Poblenou.La policia catalana ja ha identificat els presumptes autors, després que els responsables de la sala han entregat les imatges d'accés a aquesta zona per facilitar la investigació, s egons apunta el portal 3/24 . De moment, no hi ha detinguts.Segons la denúncia de la jove, els fets van passar dissabte a la matinada al backstage de la discoteca, una zona reservada als artistes i els seus convidats. La víctima diu que es trobava amb un altre jove en aquest apartat de la discoteca quan un grup de nois va entrar i tres d'ells la van acabar penetrant sense el seu consentiment.Va ser una amiga de l'agredida qui va contactar amb els Mossos per denunciar la violació i posteriorment la va acompanyar a l'Hospital Clínic per fer-li un reconeixement. Els Mossos ja han pres declaració a la víctima –que ha presentat denúncia. La Sala Razzmatazz assegura que està col·laborant amb la policia per aclarir els fets."Razzmatazz ha posat a la disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets en el moment de tenir-ne coneixement. Volem respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats", ha assenyalat la discoteca en un breu comunicat a Twitter.Razzmatazz ha recordat que està adherida a "No callem", un protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. Per això, ja ha facilitat a la policia les gravacions de les càmeres de seguretat que enregistren qui entra i qui surt dels backstage, que ha permès reconèixer els presumptes agressors.

