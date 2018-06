Maragall recuperarà les delegacions a l'estranger: «La presència catalana al món augmentarà»

El nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, s'ha mostrat convençut que la moció de censura a Rajoy ha obert la porta "a la possibilitat d'una Espanya diferent" i que és a les mans de Pedro Sánchez fer-ho possible. "El nou president ha de decidir si actuarà de manera coherent amb l'Espanya plural que ha fet caure Rajoy o caurà en els vicis més que coneguts.El termòmetre del nou govern espanyol serà el tracte als nostres presoners i exiliats", ha afirmat Maragall als micròfons de Rac1. "La llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats és la primera mesura que s'ha d'esperar d'un govern que es diu progressista", ha sentenciat el conseller d'Acció Exterior, que també ha donat per feta la recuperació de les delegacions catalanes a l'estranger, tot i que no ha aclarit si preveu obrir-ne de noves. "La presència de Catalunya al món augmentarà: en eficàcia, en significació, en representació i en resultat. N'estic segur", ha assegurat Maragall.El conseller d'Acció Exterior ha reconegut que el departament està "afectat, però no desmantellat". "Convocarem el Patronat del Consorci de la Diplomàcia de Catalunya per posar sobre la taula el moment actual i garantir que l'acció es reprèn amb tots els seus ets i uts", ha avançat Maragall, que també ha anticipat una futura reunió amb el seu antecessor en el càrrec, Raül Romeva, empresonat a Estremera des de finals de març."Espero amb tanta impaciència com necessitat retrobar-me amb Raül Romeva. I espero que puguem mantenir un contacte regular. L'actiu que representa Romeva pel país és tan gran que seria absurd no posar-lo al servei del futur de Catalunya", ha volgut deixar clar el nou conseller d'Acció Exterior.

