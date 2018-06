Teresa Jordà: «No podem entendre la futura República sense un sector primari fort»

La nova consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'ha estrenat en el càrrec amb una visita a la comarca de la Noguera, d'on és originària la seva antecessora Meritxell Serret. Jordà ha inaugurat la tercera i l'última fase del canal Algerri-Balaguer, que incorpora al reg 792 hectàrees de cultius de la capital de la comarca. En aquest primer acte com a titular del departament, Teresa Jordà, ha volgut llançar un missatge contundent: "no podem entendre la futura República sense un sector primari fort", un sector que el nou executiu considera "vital" i que ha de ser "competitiu i sostenible".La consellera ha parlat també del que espera del futur govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez. Per Jordà, és una "finestra oberta" i ara confia que es concreti l'aposta pel diàleg de la qual va parlar el líder socialista durant el seu discurs de la moció de censura."El diàleg nosaltres l'entenem d'una sola manera, ells no ho sé, ho veurem; nosaltres som al costat de la taula, sempre hi hem estat, i esperem que algú s'assegui a l'altre costat, amb el PP no ho vam aconseguir, veurem amb Pedro Sánchez i esperem que el PSC també hi jugui un paper important". I ha conclòs que "estem esperançats perquè això és l'últim que s'ha de perdre i tenim clar que cal diàleg i diàleg per arribar a una negociació".Teresa Jordà ha explicat que demà dilluns es comunicaran per videoconferència amb Meritxell Serret des de la conselleria i dimarts es traslladarà a Brussel·les per fer el traspàs del càrrec amb la seva antecessora destituïda pel 155.El primer sector a Algerri va començar a rebre aigua fa 19 anys i amb l'estrena ara de l'última fase el canal regarà en total prop de 8.000 hectàrees de la Noguera (als municipis d'Albesa, Algerri, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu i Balaguer) amb una dotació de 6.000 m3/ha i any que beneficien 1.730 regants. La inversió global és d'uns 147 milions. En concret aquesta darrera fase porta el regadiu a 792 hectàrees de la capital de la comarca, les que no estan declarades com a zones d'especial protecció d'aus (ZEPA). 1.340 hectàrees van quedar excloses del reg precisament al ser incloses dins els espais protegits de la xarxa natural 2000.

