Detenen una dona a Manresa acusada de matar a punyalades un home amb qui havia tingut una relació

Els Mossos investiguen l'homicidi a la plaça Valldaura de Manresa d'un home de 67 anys a mans d'una dona de 47 anys amb diversos antecedents per amenaces i atemptat a l'autoritat, segons fonts pròximes al cas.La policia s'ha posat sobre la pista d'una manera molt estranya. Aquest diumenge a 2/4 de 4 de la tarda, una dona s'ha presentat davant la policia local de Sant Fruitós de Bages, explicant que havia rebut un missatge de WhatsApp de la seva exparella, on li ensenyava la fotografia d'un home apunyalat.Els Mossos han aconseguit trobar el domicili de la víctima, amb el qual la dona que ha enviat el Whatsapp havia tingut una relació sentimental en el passat. A l'entrar, la policia ha trobat el cadàver de l'home a l'interior, tapat amb una manta amb sang. La víctima, de 67 anys, havia estat apunyalada.Tot seguit, s'ha posat en marxa un dispositiu per localitzar la presumpta autora dels fets. La sospitosa, que és veïna de Manresa, ha estat trobada en un bar del municipi cap a dos quarts de sis de la tarda per una patrulla de mossos que l'ha identificat i detingut com a presumpta autora d'un homicidi dolós. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central ha obert una investigació per esclarir els fets.

