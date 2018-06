Entra en funcionament el tren directe de FGC que uneix Barcelona i el Vallès en 16 minuts

Aquest dilluns entra en funcionament un tren directe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que unirà Sant Cugat del Vallès amb Barcelona en les hores punta del matí. El comboi sortirà des de l'estació de la localitat vallesana, a partir de les 7.56 hores, i no s'aturarà fins a Sarrià. És a dir, un viatge de 16 minuts.Un cop arribi a la parada barcelonina farà el recorregut habitual fins arribar a plaça Catalunya. Aquesta novetat no suposarà cap modificació dels horaris dels trens habituals que circulen per la línia del Vallès, continuaran passant a les 7.49, 7.54 i etcètera. Els del nou recorregut, ho faran a les 7.56, 7.59, 8.01 i així successivament fins a finalitzar l'hora punta.FGC ha assegurat que aquest tren ja circula diàriament entre el dipòsit de la companyia i Sarrià per oferir el servei urbà de la línia L6 (Barcelona plaça Catalunya-Sarrià) i ho fa buit.Amb aquesta mesura es pretén descongestionar la línia Barcelona-Vallès, a més de millorar el servei a Sant Cugat, on el 2017 va registrar 3.769.948 viatgers, una de les estacions que va acumular més usuaris.

