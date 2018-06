Escàndol a la Federació Espanyola: dos milions en viatges i hotels de luxe de Rússia

El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha apuntat que l'organisme que ell presideix s'ha gastat dos milions d'euros en viatges i hotels de luxe russos per a patrocinadors, directius i familiars de cara al Mundial de futbol, que comença el proper 15 de juny.Rubiales ha assegurat que aquests contractes havien estat signats per l'anterior junta directiva i que ja no es poden cancel·lar, motiu pel qual ha assegurat que està enfadat. ​"És un viatge per a prop de 155 persones i evidentment afectarà la negociació de les primes dels jugadors per al Mundial", ha dit el president de l'organisme espanyol, que diu que les coses es faran de manera diferent a partir d'ara.

