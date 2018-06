La manifestació a favor del castellà fracassa als carrers de València

Gentola de @vox_es que venen a defensar el castellà a València i que no omplirien ni un aula.#DesdeLuego si el castellà depenguès de la seua lluita; ja seria llengua morta.

Això en valencià es diu #QuedarComCamot#NOalaImposicióDeLEstupidesa#SïAlValencià pic.twitter.com/TAAfmnMKvK — Ferran V. Garcia-Ferrer (@FerranVGarcia) 2 de junio de 2018

La manifestació en contra del català que havia organitzat el col·lectiu "Hablamos español" ha reunit mig miler de persones aquest dissabte als carrers de València.L'entitat lamenta que cada cop es pugui parlar menys el castellà a l'Estat espanyol, motiu pel qual havia organitzat una mobilització que comptava amb el suport d'altres col·lectius com Vox. Els organitzadors defensen l’aprovació "d’una Llei de Llibertat d’Elecció Lingüística d’àmbit nacional perquè els alumnes puguen triar, lliurement, en quina llengua volen estudiar", i esperaven que centenars de persones arribessin a la capital del País Valencià, però finalment la concentració no ha assolit els objectius fixats.Per il·lustrar la concentració, ​el secretari de cultura i política lingüística del sindicat CCOO PV, Ferran García, ha penjat a Twitter una imatge dels manifestants que, al seu parer, "no omplirien ni una aula".

