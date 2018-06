VÍDEOS Tres ferits en una esllavissada de roques a la C-31 a les Costes del Garraf

Accident a la C-31 sud a les Costes del Garraf per una esllavissada. pic.twitter.com/f9GXLltNeH — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 3 de juny de 2018

Un ferit lleu que no ha necessitat ingrés i dos vehicles amb desperfectes per una esllavissada a les costes de Garraf https://t.co/M7nnWh7F4M pic.twitter.com/flaHMwJ2OK — 324.cat (@324cat) 3 de juny de 2018

Desprendiment de pedretes i cues/retencions a la C-31 costes de Garraf pic.twitter.com/g9NynEbbDu — Llibertat Jordis💪🎗️✊ (@tikitaka421) 3 de juny de 2018

Una esllavissada de roques ha caigut aquest diumenge a la tarda a la C-31 a les Costes del Garraf i ha provocat desperfectes a dos vehicles. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del succés s'ha rebut a les 15.33 hores al quilòmetre 171 de la C-31, entre la cala Morisca i el port de Garraf, dins el terme municipal de Sitges.Un despreniment de pedres i terreny s'ha precipitat a la calçada i ha afectat dos turismes, un dels quals un taxi de Barcelona. Els dos conductors han estat traslladats a l'hospital amb ferides de poca gravetat i el SEM ha atès una altra persona in situ també lleu.Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a la zona per regular el trànsit. Inicialment, s'ha tallat la via totalment en ambdós sentits però al cap d'una hora ja s'ha pogut reobrir un carril –el que dona a mar- i fer pas alternatiu de vehicles. A les 18 hores, hi havia sis quilòmetres de retencions. La circulació s'ha restablert completament uns minuts abans de les 8 del vespre.Tècnics municipals s'han desplaçat al lloc per comprovar l'estat del terreny que ha cedit.

