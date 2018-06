Vandellòs II activa la prealerta d'emergència per un incendi en un armari elèctric

Un incendi en un armari elèctric ha obligat a activar la prealerta d'emergència a la central nuclear de Vandellòs II, aquest diumenge, fins a les 10.10 hores del matí. L'Associació nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) ha informat en un comunicat que l'incendi, de curta durada, s'ha declarat a les 8.35 hores i s'ha donat per extingit a les 9.05 hores.L'armari afectat està situat en una sala al costat del generador dièsel B, que es trobava en fase de proves. La incidència, superior als 10 minuts, s'ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear.La central de Vandellòs II es troba actualment aturada per recàrrega, i en el moment de l'incendi el generador "es trobava fora de servei i sense complir funcions de seguretat", segons el comunicat, que remarca que la planta està en "condició segura" i que l'incident no ha tingut repercussions "per a les persones ni per al medi ambient".

