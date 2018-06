Atorguen el títol de vescomte de Bas a la jove amb més títols nobiliaris d'Espanya

El fins abans d'ahir ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, va signar el passat 25 de maig l' Ordre JUS/591/2018 per la qual manava expedir la Reial Carta de Successió en el títol de Vescomte de Bas a favor de la jove de 21 anys Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, que amb aquesta adjudicació refermava el seu rang de "campiona" de la noblesa espanyola en nombre de títols.L'ordre, que no va aparèixer al BOE fins aquest divendres 1 de juny –el mateix dia que van fer fora el govern Rajoy a les Corts de Madrid–, li atorga aquest històric títol català, originari de la Garrotxa, com a conseqüència de la petició que en va fer arran de la mort de la seva besàvia, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa.L'actual hereva espanyola és la 20a duquessa de Medinaceli, amb Grandesa d'Espanya, i la 10a comtessa d'Ofalia. Amb tan sols 21 anys, posseeix més de trenta títols nobiliaris que el Ministeri de Justícia espanyol li ha anat atorgant, ja que els reclamava ella degut a la mort del seu pare, Marco von Hohenlohe-Langenburg y de Medina, traspassat l'any 2016. Dins la noblesa, Victòria Elisabeth rep el tractament de s'Altesa Sereníssima.Filla de Marco de Hohenlohe , 19è duc de Medinaceli , i de Sandra Schmidt-Polex, la nova titular del vescomtat de Bas, va néixer a la província de Màlaga però el 2004, quan es van separar els seus pares, es va traslladar a viure a Munic als set anys d'edat i allà es va criar i formar fins al 2014, quan el seu pare va esdevenir el XIX duc de Medinaceli. Fins aquest moment va viure a la ciutat alemanya amb la seva mare, Sandra Schmidt-Polex, i el seu germà menor Alexander Gonzalo, de 17 anys, marquès de Navahermosa. Estudia actualment a Madrid i segons les revistes especialitzades destaca per la seva discreció, ja que no es deixa veure en gaires actes socials.El vescomtat de Bas va ser una jurisdicció feudal del comtat de Besalú i el primer que va usar el títol de vescomte de Bas el 1126 va ser Pere I i d'aleshores ençà va passar per les cases de Cervera, Palau, Empúries, Cardona i Cabrera, que van mantenir el vescomtat fins al 1756.Precisament, al mateix BOE de l'1 de juny hi apareix una nova Ordre que també atorga el títol de vescomte de Cabrera -una de les jurisdiccions medievals més històriques de Catalunya- a la jove Victoria Elisabeth Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

